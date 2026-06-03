Haberler

Burhaniyeli öğrencilerden robot yarışmasında büyük başarı

Burhaniyeli öğrencilerden robot yarışmasında büyük başarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burhaniye ilçesinde, Şehit Hasan Çoban MTAL öğrencilerinden Antalya'da düzenlenen robot yarışmasında önemli başarıya imza attı.

Burhaniye ilçesinde, Şehit Hasan Çoban MTAL öğrencilerinden Antalya'da düzenlenen robot yarışmasında önemli başarıya imza attı. Burhaniye Ticaret Odası ile Burhaniye Şehit Hasan Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında desteklenen Meta Force Takımı, Antalya'da düzenlenen 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda önemli bir başarıya imza attı.

İlk kez katıldıkları Otonom Araç kategorisinde yarışan Meta Force Takımı, 160 takım arasından 23. olarak ilçeyi ve okullarını başarıyla temsil etti. Danışman öğretmen Özgür Girgin rehberliğinde çalışmalarını sürdüren ekip, kendi kendine hareket edebilen, çevresini algılayabilen ve karar verebilen akıllı bir otonom araç geliştirdi. Takım tarafından geliştirilen robot; hassas şerit takibi, trafik ışığı algılama, yaya ve demiryolu geçiş kontrolü ile dinamik engel yönetimi gibi gelişmiş özelliklere sahip bulunuyor. Projenin temelinde Raspberry Pi 5 platformu ve yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojileri yer alırken, öğrenciler geliştirdikleri özgün yazılımlarla projeye önemli katkılar sundu. Başarılı gençleri kabul eden Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Hasan Varol, "Burhaniye Ticaret Odası olarak, gençlerimizin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını desteklemeyi geleceğe yapılan en değerli yatırımlardan biri olarak görüyoruz. Ülkemizin teknoloji üretme hedeflerine katkı sağlayan öğrencilerimizin elde ettiği bu başarının gururunu yaşıyor; projede emeği geçen danışman öğretmenimiz Özgür Girgin'i ve Meta Force Takımı öğrencilerini tebrik ediyoruz. Ayrıca, 30 Eylül - 4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST yarışmalarında ilçemizi temsil edecek olan ekibimize başarılar diliyor, teknoloji ve inovasyon alanındaki çalışmalarında yanlarında olmaya devam edeceğimizi ifade ediyoruz" - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu

Bakan Gürlek isim isim açıkladı! 140 yeni mahkeme kuruldu
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak

Hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif

Aralarında Onur Tuna da var! 3 ismin uyuşturucu test sonucu belli oldu
Hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cenazeme gelmesin

Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cenazeme gelmesin
Otobüs durağındaki bankta ölü bulundu

Adliye önünde korkunç olay! Otobüs durağına gelenler fark etti
Bölüm başkanı 'Diplomanızı vermiyorum' dedi, salon karıştı

Bölüm başkanı "Diplomanızı vermiyorum" dedi, salon karıştı
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini görenler inanamıyor

Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi! Son halini görenler inanamıyor
Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu

Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu
Dilan- Engin Polat çiftinin koruması Can Polat'ı vuran saldırgan yakalandı

Polat çiftinin korumasının öldüğü saldırıda yeni gelişme