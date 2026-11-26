BİLECİK (İHA) – Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), 2000 yılından sonra kurulan 127 üniversite arasında 31'inci sıraya yükseldi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren Akademik Performansa Göre Üniversite Sıralaması (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan 2026-2027 URAP Türkiye Sıralaması sonuçları açıklandı. Türkiye'deki üniversitelerin akademik performanslarının 15 farklı gösterge üzerinden değerlendirildiği sıralamada BŞEÜ, toplam 199 yükseköğretim kurumu arasında 595,41 puanla Türkiye genelinde 81'inci sırada yer aldı. Geçtiğimiz yıl 83'üncü sırada bulunan üniversite, bu yıl iki basamak yükseldi. Tıp fakültesi bulunan üniversiteler arasında da bir basamak ilerleyerek 60'ıncı sıraya çıktı. BŞEÜ, 2000 yılından sonra kurulan 127 üniversite arasında ise geçtiğimiz yıl 32'nci sıradayken bu yıl 31'inci sıraya yükseldi. Türkiye genelindeki 126 devlet üniversitesi arasında ise 67'nci sıradaki yerini korudu. Akademik performans göstergelerinde de gelişim kaydeden üniversite, atıf göstergesinde 7,07 puanlık artışla 116,75 puana, bilimsel doküman göstergesinde ise 5,63 puanlık yükselişle 108,50 puana ulaştı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Elde edilen sonuçlar, üniversitemizin bilimsel üretim, araştırma kapasitesi ve akademik başarı alanlarında kaydettiği gelişimin önemli bir göstergesidir. Bilimsel üretimi teşvik eden ve araştırma kapasitemizi güçlendiren çalışmalarımızla akademik gelişimimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı