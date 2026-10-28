Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

BŞEÜ, ÜNİDES 7. dönemde 88 projeyle Türkiye genelinde 19'uncu oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BŞEÜ, ÜNİDES 7. dönemde 88 projeyle Türkiye genelinde 19'uncu oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BŞEÜ, ÜNİDES'in 7'nci dönem başvurularında 88 projeyle Türkiye genelinde 19'uncu sırada yer aldı. Başvuru sayısının önceki dönemlerdeki 17 ve 74'ten 88'e yükselmesi, öğrenci topluluklarının proje geliştirme faaliyetlerine katılımının arttığını ortaya koydu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı'nın (ÜNİDES) 7'nci dönem başvurularında 88 projeyle Türkiye genelinde 19'uncu sırada yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ÜNİDES programı kapsamında BŞEÜ, öğrenci topluluklarının proje geliştirme çalışmalarında elde ettiği sonuçla öne çıktı. Üniversite, 47 ulusal ve 41 yerel olmak üzere toplam 88 projeyle programa başvurdu. Önceki dönemlerde 17 ve 74 olan proje başvuru sayısının 88'e yükselmesi, öğrenci topluluklarının proje geliştirme faaliyetlerine katılımının arttığını ortaya koydu. Başvuru süreci, BŞEÜ Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü ile Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütüldü. Kurumlar arası koordinasyonun yanı sıra bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarıyla öğrencilerin proje hazırlama süreçlerine destek verildi. ÜNİDES programı, üniversite öğrencilerinin ekip çalışması deneyimi kazanmasına, gönüllülük faaliyetlerine katılmasına ve toplumsal fayda sağlayan projeler geliştirmesine imkan tanıyor. Üniversitedeki öğrenci toplulukları da akademik gelişimlerinin yanında sosyal, kültürel ve kişisel becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin fikirlerini projelere dönüştürmeleri, toplumsal sorunlara çözüm üretmeleri ve üniversite yaşamına aktif katkı sunmaları bizim için büyük önem taşıyor. ÜNİDES kapsamında elde edilen bu başarı, öğrencilerimizin üretkenliğini ve proje geliştirme konusundaki motivasyonunu ortaya koyuyor. Üniversite yönetimi olarak öğrencilerimizin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemeye, proje üretmelerini teşvik etmeye ve toplumsal fayda sağlayan çalışmalarını güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 36 sitede yayınlandı.
Taksiyi park etti, kimse görmez sandı! Kamera her şeyi kaydetti

Takside mide bulandıran görüntü! Hastanenin yanına park edip...
Husiler rafineriyi vurdu, petrol fiyatları uçuşa geçti

Bir hamleyle piyasaları yangın yerine çevirdiler
İstifa eden Oktay Saral'dan dikkat çeken hamle! İki değişiklik birden yaptı

Oktay Saral'dan dikkat çeken hamle! İki değişiklik birden yaptı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belçika'nın aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Dünyanın bir ucundan diğerine uzanan ağı yöneten baron yakalandı
İsrailli ırkçı Bakan Itamar Ben-Gvir'in yardımcısı: Halkımız aptal

Yardımcısı çok öfkelendi: İsrail halkı aptal
Aziz Yıldırım'ın kaza yaptıktan sonra durmadığını gören taraftarın tepkisi olay oldu

Aziz Yıldırım'ın kaza yaptıktan sonra durmadığını gören taraftarın tepkisi olay oldu
Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi

Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler

Korumaya o görüntüler soruldu! Sarıgül'ü bitirecek sözler

Katy Perry’den Justin Trudeau açıklaması: Hayatımın aşkı

Katy Perry’den ilişki itirafı: Hayatımın aşkıyla turnede tanıştım
Yardım teklifini 'Acemi değiliz' diyerek reddetti, 2 dakika sonra kaza yaptı! O anlar kask kamerasında

"Acemi değiliz" dedi, 2 dakika sonra kendini asfaltta buldu