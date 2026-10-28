BŞEÜ, ÜNİDES 7. dönemde 88 projeyle Türkiye genelinde 19'uncu oldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı'nın (ÜNİDES) 7'nci dönem başvurularında 88 projeyle Türkiye genelinde 19'uncu sırada yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ÜNİDES programı kapsamında BŞEÜ, öğrenci topluluklarının proje geliştirme çalışmalarında elde ettiği sonuçla öne çıktı. Üniversite, 47 ulusal ve 41 yerel olmak üzere toplam 88 projeyle programa başvurdu. Önceki dönemlerde 17 ve 74 olan proje başvuru sayısının 88'e yükselmesi, öğrenci topluluklarının proje geliştirme faaliyetlerine katılımının arttığını ortaya koydu. Başvuru süreci, BŞEÜ Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü ile Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütüldü. Kurumlar arası koordinasyonun yanı sıra bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarıyla öğrencilerin proje hazırlama süreçlerine destek verildi. ÜNİDES programı, üniversite öğrencilerinin ekip çalışması deneyimi kazanmasına, gönüllülük faaliyetlerine katılmasına ve toplumsal fayda sağlayan projeler geliştirmesine imkan tanıyor. Üniversitedeki öğrenci toplulukları da akademik gelişimlerinin yanında sosyal, kültürel ve kişisel becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin fikirlerini projelere dönüştürmeleri, toplumsal sorunlara çözüm üretmeleri ve üniversite yaşamına aktif katkı sunmaları bizim için büyük önem taşıyor. ÜNİDES kapsamında elde edilen bu başarı, öğrencilerimizin üretkenliğini ve proje geliştirme konusundaki motivasyonunu ortaya koyuyor. Üniversite yönetimi olarak öğrencilerimizin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemeye, proje üretmelerini teşvik etmeye ve toplumsal fayda sağlayan çalışmalarını güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı