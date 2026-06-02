Haberler

BŞEÜ'nin 64 projesi TÜBİTAK'tan destek aldı

BŞEÜ'nin 64 projesi TÜBİTAK'tan destek aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin 64 projesi, TÜBİTAK'ın 2209-A ve 2209-B programları kapsamında destek almaya hak kazandı. Fen, sağlık, ziraat, sosyal ve bilişim teknolojileri alanlarındaki projeler, öğrencilerin araştırma yetkinliğini artırmayı ve Türkiye'nin bilimsel gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin (BŞEÜ) 64 projesi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) destek aldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, araştırmada ve proje üretiminde elde ettiği başarılarla dikkat çekmeye devam ediyor. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen '2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı' ile '2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı' kapsamında açıklanan 2025 yılı sonuçlarına göre üniversiteden toplam 64 proje destek almaya hak kazandı. Fen, Sağlık, Ziraat, Sosyal ve Bilişim Teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda hazırlanan projelerin, akademik danışmanlar ve sanayi paydaşlarının katkılarıyla geliştirildiği bildirildi. Kabul edilen projelerin, öğrencilerin araştırma yetkinliğini artırmasının yanı sıra Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik gelişimine de katkı sunması bekleniyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Üniversite olarak öğrencilerimizin yalnızca bilgiye erişen değil, bilgi üreten, araştıran ve çözüm geliştiren bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. TÜBİTAK tarafından desteklenen 64 projemiz, öğrencilerimizin bilimsel yetkinliklerinin ve akademik danışmanlarımızın özverili çalışmalarının önemli bir sonucudur. Araştırma ve inovasyon odaklı üniversite vizyonumuz doğrultusunda elde edilen bu başarıdan büyük memnuniyet duyuyoruz. Projeleriyle Üniversitemizi gururlandıran öğrencilerimizi ve onlara rehberlik eden akademik ile sanayi danışmanlarımızı gönülden kutluyorum." - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özkan Yalım ile Turgut Koç CHP kurultay soruşturmasında yeni ifade verecek

CHP kurultay soruşturmasında kritik 2 isim yeni ifade verecek
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı

4 şirket ve çok sayıda akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti

ABD'yi ayağa kaldıran patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray Icardi'nin kararını bekliyor

Dananın kuyruğu kopuyor!

CHP'de dikkat çeken liste! İşte kurultay çağrısına imza atmayan 27 vekil

Çok konuşulacak liste! İşte kurultay çağrısına imza atmayan 27 vekil
Alanya’da bir restoranda sergilenen performans turistleri şaşkına çevirdi

Turistleri şaşkına çeviren görüntü
KKTC'den Ebola virüsüne karşı yeni tedbirler

KKTC'den ölümcül virüse karşı yeni tedbirler
72 kilo veren Esin Gündoğdu'nun son hali görenleri şaşırttı

72 kilo veren ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı
Aile katliamı! 6 kişiyi öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti

Aile katliamı! 6 kişiyi öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı karardı

Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı bir anda karardı