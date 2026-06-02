BŞEÜ'nin 64 projesi TÜBİTAK'tan destek aldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin (BŞEÜ) 64 projesi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) destek aldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, araştırmada ve proje üretiminde elde ettiği başarılarla dikkat çekmeye devam ediyor. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen '2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı' ile '2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı' kapsamında açıklanan 2025 yılı sonuçlarına göre üniversiteden toplam 64 proje destek almaya hak kazandı. Fen, Sağlık, Ziraat, Sosyal ve Bilişim Teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda hazırlanan projelerin, akademik danışmanlar ve sanayi paydaşlarının katkılarıyla geliştirildiği bildirildi. Kabul edilen projelerin, öğrencilerin araştırma yetkinliğini artırmasının yanı sıra Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik gelişimine de katkı sunması bekleniyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Üniversite olarak öğrencilerimizin yalnızca bilgiye erişen değil, bilgi üreten, araştıran ve çözüm geliştiren bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. TÜBİTAK tarafından desteklenen 64 projemiz, öğrencilerimizin bilimsel yetkinliklerinin ve akademik danışmanlarımızın özverili çalışmalarının önemli bir sonucudur. Araştırma ve inovasyon odaklı üniversite vizyonumuz doğrultusunda elde edilen bu başarıdan büyük memnuniyet duyuyoruz. Projeleriyle Üniversitemizi gururlandıran öğrencilerimizi ve onlara rehberlik eden akademik ile sanayi danışmanlarımızı gönülden kutluyorum." - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı