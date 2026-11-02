BŞEÜ'de üniversiteler ortak bilimsel projeler için bir araya geldi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Ortak Bilimsel Araştırma Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği (BKÜB) kapsamında düzenlenen toplantıda, üniversiteler arasında bilimsel iş birliğinin geliştirilmesi, ortak araştırma projelerinin hazırlanması ve akademik yayın çalışmalarının artırılması konuları ele alındı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın üniversiteler arasında bilimsel iş birliğinin güçlendirilmesi ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) bütçelerinin ortak kullanıma açılması yönündeki önerileri doğrultusunda önem kazanan toplantıya, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Uyanık, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş ve beraberindeki heyet ile Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt katıldı.

Ortak bilimsel projeler görüşüldü

Toplantıda üniversitelerin araştırma kapasitelerinin ortak çalışmalarla geliştirilmesi, akademik birikimlerin ve araştırma altyapılarının daha etkin kullanılması, disiplinler arası projelerin teşvik edilmesi ve ulusal ve uluslararası akademik yayınların artırılması konuları değerlendirildi. Üniversitelerin sahip olduğu kaynakların ve uzmanlık alanlarının bir araya getirilerek daha kapsamlı bilimsel projelerin yürütülmesine yönelik iş birliği imkanları da ele alındı. Toplantının, üniversiteler arasında sürdürülebilir bilimsel iş birliklerinin kurulmasına ve bölgedeki araştırma potansiyelinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

"Üniversitemiz, bilimsel üretimi destekleyen ortak çalışmalara ev sahipliği yapmayı sürdürecektir"

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversiteler arasındaki akademik dayanışmanın bilimsel üretime katkı sağlayacağını belirterek, "Üniversitelerimizin bilgi birikimini, araştırma altyapılarını ve uzmanlık alanlarını ortak çalışmalarla bir araya getirmeyi önemsiyoruz. Bu iş birliklerinin nitelikli bilimsel projelerin geliştirilmesine ve akademik yayınların artırılmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Üniversitemiz, bilimsel üretimi destekleyen ortak çalışmalara ev sahipliği yapmayı sürdürecektir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı