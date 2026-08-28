Haberler

Bozdoğan'da Okullar Yeni Eğitim Yılına Hazırlanıyor

Bozdoğan'da Okullar Yeni Eğitim Yılına Hazırlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda yenileme ve hazırlık çalışmaları devam ediyor. İlçe milli eğitim müdürü ve beraberindeki ekip, okullarda incelemelerde bulunarak yeni dönem hazırlıklarını değerlendirdi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında sınıflar, ortak kullanım alanları ve bahçelerde düzenlemeler yapıldı. Öğrencilerin daha güvenli, huzurlu ve nitelikli ortamlarda eğitim alması hedefleniyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda yürütülen yenileme ve hazırlık çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, ilçedeki okullarda gerçekleştirilen hazırlıklar yerinde incelendi. İlçe milli eğitim müdürü, şube müdürleri, okul idarecileri ve eğitim çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen incelemelerde, eğitim kurumlarının yeni döneme hazırlanma süreçleri değerlendirildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin köklerden geleceğe uzanan, çevreye ve insana duyarlı eğitim anlayışı doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında okulların sınıfları, ortak kullanım alanları ve bahçelerinde çeşitli düzenlemeler yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarla öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılında daha güvenli, huzurlu ve nitelikli ortamlarda eğitim alabilmeleri hedeflenirken, okul binalarının öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri sıcak eğitim yuvalarına dönüştürülmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka 'Yükseklere kaçın' uyarısı

469 kişi öldü, şimdi de baraj patladı! Halka "Kaçın" uyarısı
FETÖ'nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da gözaltına alındı

Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 469'a yükseldi

Felaketin boyutu korkunç! Ölü sayısı arttı, yeni alarm verildi
Bilal Erdoğan nikah şahidi oldu! En az üç çocuk tavsiyesinde bulundu

Yeni evlenen çifte dikkat çeken tavsiye
Geceye damga vuran Salah karesi! Herkes aynı soruyu sordu

Bu ne hal Salah? Herkes aynı soruyu soruyor
Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Leao olmayınca eski yıldızına döndü

Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldız hayırlı uğurlu olsun

Bingöl'de hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı

600 metrelik uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve ağır yaralı var
Sadece 36 saat dayanabildi! Diş hekimine verdikleri maaşa bakın

Sadece 36 saat dayanabildi! Diş hekimine verdikleri maaşa bakın
Hollanda’da Türk çalışanın başına gelenler pes dedirtti

Hollanda’da Türk çalışanın başına gelenler pes dedirtti