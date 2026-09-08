Boyabat’a yeni eğitim yuvası

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yapımı sürdürülen okul inşaatındaki çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, inşaat alanını ziyaret ederek süreci yerinde inceledi. Ziyaret sırasında yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Özkan, projenin gidişatını değerlendirdi.

İlçede yeni bir eğitim kurumu olarak hizmet verecek okulun, öğrencilere daha modern ve donanımlı ortamlarda eğitim imkanı sunması hedefleniyor. Çalışmaların hız kesmeden devam ettiği ve okulun en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı