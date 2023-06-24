Bolu'da LGS'den 500 tam puan alan öğrenci Galatasaray Lisesi'nde okumak istiyor

Bolu'da Orhan Gazi Ortaokulu öğrencisi Taha Can Tekin, LGS'den 500 tam puan alarak Galatasaray Lisesi'nde okumak istediğini belirtti. Tekin, sınava girecek öğrencilere bol bol soru çözmelerini, öğretmenlerini dikkatli dinlemelerini ve bol bol kitap okumalarını tavsiye etti. Ailesi ise oğullarının başarısından dolayı mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

BOLU'da, LGS'den 500 tam puan alan Taha Can Tekin (14), Galatasaray Lisesi'nde okumak istediğini belirterek, "Sürece bolca soru çözerek, kitap okuyarak hazırlandım. İlk başta günde 140 soruyla başladım, 290 soruya kadar çıktım. Galatasaray Lisesi'nde okumak istiyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 4 Haziran'da gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 1 milyon 30 bin 195 öğrencinin girdiği sınavda, 562 öğrenci tam puan aldı. Bolu'da yaşayan Orhan Gazi Ortaokulu öğrencisi Taha Can Tekin de 500 tam puan alan öğrenciler arasında yer aldı.

Anne Gülcan Tekin ise çocuklarının eksiklerini tamamlamak için sürekli planlar yaptıklarını işaret ederek, "Taha Can ile oyunlar da oynadık, yeri geldi film de izledik. Yeri geldi planlarını biraz bozduk, tekrar planlar yaptık. Daha eksiklerini anlayarak, eksiklerini tamamladık. Planlı, özverili çalışmasına yardımcı olduk" dedi.