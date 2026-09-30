Bolu’da atık toplayıcılarına ‘güvenli patpat’ eğitimi

Türk Kızılay Bolu Şubesi tarafından yürütülen "Sıfır Atığa Emek, Geleceğe Destek" projesi kapsamında bağımsız atık toplayıcılarına trafik güvenliği ve güvenli patpat kullanımı eğitimi verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık çalışmaları kapsamında hayata geçirilen proje ile Bolu'daki bağımsız atık toplayıcılarının çalışma şartları, karşılaştıkları riskler ve ihtiyaçları sahada tespit edildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda ilk yardım, hijyen, iş sağlığı ve güvenliği ile trafik güvenliği gibi farklı alanlarda eğitim ve destek faaliyetleri planlandı. Proje kapsamında bağımsız atık toplayıcılarına yönelik trafikte güvenli hareket etme ve araçlarını güvenli kullanma konusunda eğitim gerçekleştirildi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen eğitimde, trafik kuralları, trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar ve patpat araçlarının güvenli kullanımı hakkında bilgi verildi.

"İhtiyaçları doğrudan sahada tespit ettik"

Türk Kızılay Bolu Şube Başkan Yardımcısı Tuğba Ulusoy, projenin sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendiğini belirterek, "Proje kapsamında bağımsız atık toplayıcılarının çalışma şartlarını, karşılaştıkları riskleri ve ihtiyaçlarını doğrudan sahada tespit ettik. Elde ettiğimiz bulgular doğrultusunda başta ilk yardım, hijyen, iş sağlığı ve güvenliği olmak üzere çeşitli alanlarda eğitim ve destek faaliyetleri planladık. Bugün de bu eğitimlerden biri olan trafikte güvenli hareket etme ve güvenli patpat kullanımı konusunda bir eğitim gerçekleştirdik" dedi.

"Atık toplayıcılarının büyük bölümü patpat kullanıyor"

Atık toplayıcılarının büyük bölümünün patpat olarak adlandırılan araçları kullandığını ifade eden Ulusoy, "Bağımsız atık toplayıcılarının büyük çoğunluğu trafikte patpat adı verilen araçları kullanıyor. Hem kendi güvenlikleri hem de trafikteki diğer insanların güvenliği açısından bu araçların doğru ve güvenli kullanılması büyük önem taşıyor. Bugün Bolu İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından kendilerine trafik kuralları, trafikte güvenli hareket etme ve patpat araçlarının güvenli kullanımı konusunda bilgi verildi. Bizim burada temel amacımız, eğitimler ve farkındalık çalışmalarıyla bu insanların yanında olmak ve yaptıkları işin daha güvenli, daha bilinçli ve daha sağlıklı şartlarda yürütülmesine katkı sunmak. Çünkü onların emeği, sıfır atık hedefinin sahadaki en önemli parçalarından biri. Biz de bu emeğin daha güvenli, daha bilinçli ve daha sağlıklı şartlarda sürdürülebilmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu. "Sıfır Atığa Emek, Geleceğe Destek" projesi kapsamında önümüzdeki süreçte bağımsız atık toplayıcılarına yönelik farklı eğitim ve destek çalışmalarının da gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı