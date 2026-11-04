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Bodrum'da okul kantinleri toplantısında 49 kantin işletmesinin sorumluluğu görüşüldü

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Bodrum'da okul kantinleri toplantısında 49 kantin işletmesinin sorumluluğu görüşüldü
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Muğla Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği tarafından Bodrum'da düzenlenen Okul Kantinleri İş Birliği Toplantısı'nda kantinlerin eğitim ortamındaki yeri, denetimleri ve gıda güvenliği ele alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kuşçu ise ilçede 49 kantin işletmesi bulunduğunu belirtti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Muğla Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği tarafından, okullarda öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini desteklemek amacıyla "Okul Kantinleri İş Birliği Toplantısı" düzenlendi.

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde Bitez Mahallesi'ndeki bir restoranda gerçekleştirilen toplantıya İlçe Milli Eğitim, İlçe Sağlık, Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası, okul aile birliklerinin temsilcileriyle, eğitimciler ve kantinciler katıldı. Toplantıda okul kantinlerinin eğitim ortamındaki yeri, sorumlulukları, denetimleri, çalışma şartları ve gıda güvenliği ele alındı.

Kamu kurumları, okul yönetimleri, okul aile birlikleri ve kantin işletmecileri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği etkinlikte, sektörün mevcut durumu değerlendirildi.

Bodrum İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muammer Bektaş ise kantincilere gıda güvenliği ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşçu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Okul yalnızca ders işlenen bir eğitim ortamı değildir. Çocuklarımız günün büyük bölümünü okulda geçirir. Okulda öğrenir, oynamak, büyür, beslenir. Bu nedenle okul kantinleri eğitim ortamının doğal bir parçasıdır. Bir öğrencinin teneffüste kantinden tercih ettiği her sağlıklı besin, o günkü dikkatini, enerjisini, genel sağlığını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle okul kantinleri yalnızca bir satış noktası olarak değil, eğitim sürecimizin önemli bir paydaşıdır. Bugün ilçemizde 49 kantin işletmesi hizmet vermektedir. Bu sayı her gün binlerce öğrencimize ulaşan çok büyük bir sorumluluğun sayısıdır. Her bir kantin hijyenden ürün seçimine, çalışan sorumluluğundan güvenilir gıdaya kadar özenle yönetilmesi gereken bir hizmet alanıdır. Bu sorumluluğun merkezinde sağlıklı beslenme yer almaktadır. Okulda kazandırdığımız her doğru beslenme alışkanlığı, çocuklarımızın yetişkinlik dönemlerindeki sağlığına yapılmış bir yatırımdır. Bugünkü toplantımızda da bu uygulamaları hep birlikte, iş birliği içerisinde değerlendirme fırsatı bulacağız"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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