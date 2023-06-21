Bitlis'te 2 Bin 260 öğrenci üniversiteden mezun oldu

BİTLİS - Bitlis Eren Üniversitesi 2022-2023 akademik yılı içerisinde diploma almaya hak kazanan 2 Bin 260 öğrenci için mezuniyet töreni düzenledi.

BEÜ'nin Rahva bölgesindeki kampüsünde düzenlenen mezuniyet töreni öğrencilerin kortej yürüyüşü, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Program okul birincisi Kübra Sağ'ın öğrenciler adına yaptığı konuşmayla devam etti.

Mezuniyet töreninde bir konuşma BEÜ Rektörür Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, şunları söyledi. "Bu sene birçok açıdan dolayı buruk bir sene. Asrın felaketi olarak adlandırılan bir depremi yaşadık. Türkiye'de her aile neredeyse bu depremden etkilendi. Dolayısıyla bizlerde etkilendik. Üniversitemizden iki çok kıymetli hocamızı kaybettik. Yine üniversitemizde okuyan üç öğrencimizi kaybettik. Ülke genelinde toplamda 50 Bin'den fazla insanımızı kaybettik. Bugün burada ortak bir sevinci paylaşmak için bir aradayız. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi mezun etmenin mutluluğunu gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu sene 2 Bin 260 öğrencimizi mezun ediyoruz. Buradaki sayımız eğitimimiz uzaktan olunca biraz düşük bir durumda" diye konuştu.

16 yıllık bir üniversite olduklarından bahseden Elmastaş, konuşmasına şöyle devam etti. "2007 yılında kurulan üniversitemiz bu yıl 16. Yılını geride bıraktı. Şuanda 6 fakültesi ile 2 yüksek okulu 9 meslek yüksek okuluyla 1 eğitim üssü araştırma enstitüsüyle eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyor. Öğrenci sayımız şuanda 12 Bin civarında ve hızlıca hem öğrenci sayımız hemde akademik personel sayımız yükseliyor. Son 2 yıl içinde Sağlık Bilimleri Fakültemizi kurduk. Yine kısa bir süre önce Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksek Okulumuzu kurduk. Yine sırada tıp fakültemiz var inşallah akademik birimlerimizi kurmaya devam edeceğiz"

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ise pandemiden dolayı üniversitelerdeki eğitimin istenilen seviyede olmadığını belirterek şunları söyledi. "Ne yazık ki son birkaç yılda üniversitelerimiz akademik anlamda istenilen yüz yüze eğitimleri sergileyemediler. 2020 yılında başlayan pandemi 2 yıl sürdü. Hemen arkasında biz tamam bitti eğitime yeniden başlıyoruz dediğimiz zamanda da Şubat ayında hepimizi üzüntüye sevk eden hepimizin kayıplarının olduğu bütün dünyanın da acısını hissettiği depremleri hep birlikte ne yazık ki yaşadık. Belki de burada olsalardı 2 tane akademisyen arkadaşımız ile 3 öğrencimiz de hayatlarını kaybettiler. Ben hem öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımıza hem de bütün hayatını kaybeden deprem şehitlerimize bir kez daha rahmet ve minnet diliyorum. Öğretim üyesi, öğretim görevlisi bütün arkadaşlara bütün akademik camiadaki arkadaşlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, Emniyet Müdürü Celal Özcan, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Eren Holding Temsilcisi Metin Kazaz, kurum amirleri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve velileri katıldı.