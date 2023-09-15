Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı ve Fuarı'nda

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) Genel Başkanı ve Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren ile Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili İsmail Eren, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 14. Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı ve Fuarı'nda yer alan BETAV Balcılık ve Arıcılık AŞ standını ziyaret etti.

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) Genel Başkanı ve Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren ile Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili İsmail Eren, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 14. Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı ve Fuarı'nda yer alan BETAV Balcılık ve Arıcılık AŞ standını ziyaret etti. BETAV İstanbul Şubesi Başkanı ve BETAV Balcılık ve Arıcılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Dalkıran'dan bilgi alan Eren kardeşler, balın tadına bakarak katılımcılarla sohbet etti.

14'ncü Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı ve Fuarı, 13-14 Eylül 2023 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Fuarın son gününde Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve BETAV Genel Başkanı Ahmet Eren, Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili İsmail Eren ile bal gelirinin tamamını öğrenim burslarına aktaran BETAV Balcılık ve Arıcılık AŞ standını ziyaret etti.

DOĞAL BİTLİS BALI, YEREL ZİNCİRLER FUARI'NDA YOĞUN İLGİYLE KARŞILANDI

"Doğal bal tüketmenin önemi, Bitlis balının dünyayla buluşması ve yerel üreticilerin desteklenmesi" vizyonuyla yola çıkan BETAV, fuarda Bitlis'in yüksek yaylalarında üretilen balını sergiledi. Yoğun ilgiyle karşılanan stantta Kaldera Bal, 1 İnci Bal ve Organik 1 İnci Bal misafirlere ikram edildi ve bilgi verildi.

4.600 ÖĞRENCİ MEZUN OLDU, 600 ÖĞRENCİ BETAV BURSUYLA OKUMAYA DEVAM EDİYOR

Bitlis'in yüksek yayla ballarını sertifikalandırarak yüksek kalitede ve onaylanmış ürünlerini tüketiciye sunan BETAV, maddi imkanları eğitim masraflarını karşılamakta yetersiz olan öğrencilere destek oluyor. Toplamda 4 bin 600 öğrencinin mezun olmasına katkı sağlayan vakıf, şu anda 600 öğrencinin eğitimine destek vermeyi sürdürüyor.

ADVERTORİAL YAYIN