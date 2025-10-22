Haberler

Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı Haber Videosunu İzle
Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Fırat Çakıroğlu lehine slogan atan bir grup ile başka bir grup arasında kavga çıktı. Güvenlik görevlilerinin güçlükle ayırdığı olayın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kullanıcılar, "Birileri provokasyon peşinde, oyuna gelmeyin" çağrısıyla gerginliğin büyümemesi uyarısında bulundu.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Fırat Çakıroğlu lehine slogan atan grup ile başka bir grup arasında çıkan kavga, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle güçlükle sonlandırıldı. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı

SLOGANLAR KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, fakülte binasında Fırat Çakıroğlu lehine slogan atılmasıyla başladı. Sloganlara tepki gösteren diğer grup ile karşılıklı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar, yumruk ve tekmelerle birbirine saldırırken güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.

Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı

"PROVOKASYONA GELMEYİN" UYARILARI

Kavganın görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine kullanıcılar, "Birileri provokasyon peşinde, oyuna gelmeyin" çağrısında bulundu. Pek çok kişi, üniversite ortamında yaşanan olayların siyasi gerilimlere dönüştürülmemesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim
Haberler.com
500

Yorumlar (19)

Haber YorumlarıSerkan Basar:

90 lı yılları hatırlayan varmı bilmiyorum ne güzel yıllardı kavga nedir bilmezdik güle oynaya liseye gider güle oynaya çıkardık kızlarla yan yana çıkmaya dahi utanırdık neredennnnnn nereye

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Ekonominin atak yaptığı, sokakta yürürken polis ve asker görenlerin titrediği, ikinci şube korkusu ile kimsenin kimseye dokunamadığı yıllardan bahsediyorsun değil mi? Teknoloji yoktu, sağlık altyapısı yoktu ama yediğimizin de yaşadığımızın da tadı vardı.

yanıt33
yanıt12
Haber YorumlarıSerkan Basar:

kesinlikle biz o yılları gören ve yaşayan şanslı kişilerdeniz :)

yanıt28
yanıt0
Haber YorumlarıReşat:

Bogusmali kombi senin beynini si...m,, anladın mı , teknoloji neden yoktu vardı o zamana göre bütün teknoloji vardı, alt yapı da vardı,sanki 90 yillarda millet sokağa ederdi akıl yoksunu,hastaneler de vardı şimdi git devlet hastanesine bir emar cektir bakalım kaç ay gün veriyorlar, , normal poliklinik muayene için 2,3 hafta bekliyoruz en az rendavu almak için,neyse sende beyin olsa bunu yazmazdin o zaman Osmanlı zamanında teknoloji yok diyelim böyle bir zihniyet mi olur

yanıt13
yanıt10
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Gayrettepe ikinci şubeye düşen bir daha aynı suçu işlememek için tövbe ederdi. Reno 12 sivil polis araçları camlar kapalı olduğundan hafif kapısı açık gezerlerdi o zaman anlardık polis aracı olduğunu. Komiser hortum Süleyman vardı. bilenler bilir.

yanıt15
yanıt0
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Ülkemizde insanlık gün geçtikçe ölüyor.

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımedcan:

Tebrik ederim, çok doğru bir yorum.

yanıt0
yanıt0
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşı isyan ettiren proje: Bu kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir

"Bu nasıl mühendislik? Kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir"
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Silahla 'şaka' videosu çeken gençler polisi karşısında görünce donup kaldı

Silahla video çeken gençler polisi karşısında görünce donup kaldı
Vatandaşı isyan ettiren proje: Bu kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir

"Bu nasıl mühendislik? Kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir"
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
Hendekler kazıldı, izler arandı! İşte en yüksek deprem riski taşıyan iki ilçe

Hendekler kazıldı, faylar tespit edildi! İşte en riskli 2 ilçe
Vatandaş paylaştığı video ile yetkililere seslendi: İlimizin kurtuluşu olabilir

Paylaştığı video ile yetkililere seslendi: Kurtuluşumuz olabilir
Amerika, Alperen Şengün'ün yaptıklarını konuşuyor

Amerika, Alperen'in yaptıklarını konuşuyor
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum

Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevinde mi? Şok iddia gündemi sarstı

Kıvanç'ın kız kardeşine tutuklama! Gözü fena dönmüş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.