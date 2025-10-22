Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Fırat Çakıroğlu lehine slogan atan grup ile başka bir grup arasında çıkan kavga, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle güçlükle sonlandırıldı. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SLOGANLAR KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, fakülte binasında Fırat Çakıroğlu lehine slogan atılmasıyla başladı. Sloganlara tepki gösteren diğer grup ile karşılıklı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar, yumruk ve tekmelerle birbirine saldırırken güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.

"PROVOKASYONA GELMEYİN" UYARILARI

Kavganın görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine kullanıcılar, "Birileri provokasyon peşinde, oyuna gelmeyin" çağrısında bulundu. Pek çok kişi, üniversite ortamında yaşanan olayların siyasi gerilimlere dönüştürülmemesi gerektiğini vurguladı.