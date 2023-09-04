Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi binlerce öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan ailelerin ilk ve ortaöğretim birinci sınıfa hazırlanan çocuklarına toplamda 3 bin adet kırtasiye yardımı yaptı. Yardımda defter, kalem, cetvel gibi malzemeler bulunuyor.

- Binlerce öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi binlerce öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı. Yeni dönem için hazırlık yapan aileler çocuklarını yeni eğitim öğretim yılına hazırlarken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan ailelerin ilk ve ortaöğretim birinci sınıfa hazırlanan çocuklarına toplamda 3 bin adet kırtasiye yardımı yapıldı.

Hem kız hem de erkek öğrencilere yönelik yapılan kırtasiye yardımının içerisinde defter, kalem, cetvel ve buna benzer malzemeler bulunuyor.

Yapılan kırtasiye yardımı hakkında konuşan veli Şeref Koç, "Mutluyuz Allah razı olsun. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Bütün öğrencilere Allah zihin açıklığı versin" dedi.

Ümmühan Dağ ise, "Çocuklarımız çok perişan oldu, bizlere de yardım etmeleri çok iyi oldu, teşekkür ederiz. Hepsine başarılar diliyorum, Allah kolaylık versin bize de onlara da öğretmenlere de" ifadelerini kullandı.

İlk kez okula başlayacağı için mutlu olduğunu söyleyen ilkokul birinci sınıf öğrencisi Zeynep Yaren, "Okula gitmek istiyorum, ondan sonra da başka bir yere gitmek istemiyorum" diye konuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmet ve Yardım Şube Müdürü Alper Acer, yapılan yardım hakkında şu ifadelere yer verdi: "Her sene olduğu gibi bu sene de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz bizden derman kart kullanan ailelere ilkokul bir ve ortaokul birinci sınıfa başlayan çocuklara kırtasiye yardımları bugün itibari ile başladı. Bütün ailelerimize ve öğrencilerimize 2023-2024 eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum. Bir nebze de olsa ailelerimize bu kırtasiye yardımı ile yardımcı olacağız. Toplamda bin 500 adet ilkokul birinci sınıf, bin 500 adet de ortaokul birinci sınıfa başlayan öğrencilerimize kırtasiye yardımımız var. Bunların içerisinde hem kız hem de erkek çocukları için çantaları ile birlikte veriyoruz. İçerisinde defter, kalem, boya kalemi, resim defteri, cetvel gibi çeşitli malzemeler var.