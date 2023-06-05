Bingöl'de İlkokul Öğrencileri Resim Sergisi Açtı

Bingöl'de ilkokul öğrencileri resim sergisi açtı

BİNGÖL - Bingöl'de bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi İlkokulu 3-B sınıfı öğrencileri tarafından yıl boyunca yapılan resim ve tablolar için sergi açıldı. Sergide satışa sunulan resim ve tablolardan elde edilen gelirleri ile öğrenciler için tarihi, turistik gezi düzenlenecek.

Bingöl'de bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi İlkokulu 3-B sınıfı öğrencileri tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yapılan resimler için okul bahçesinde sergi açıldı. Serginin açılışına Milli Eğitim Şube Müdürleri Ahmet Akgündoğdu ile Selahattin Akıncı, Halk Eğitim Müdürü Ömer Şahin, Okul Müdürü Bilal Ketenalp, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Açılış kurdelesinin kesiminin ardından yapılan resim ve tablolar tek tek gezilerek incelenirken, tablolar aynı zamanda satışa çıkarıldı. 32'si öğrenciler tarafından yapılan 50 tablo büyük beğeni toplarken açılan sergiye vesile olan sınıf öğretmeni Aygül Ayyıldız Erdem, 5 yıllık hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Erdem, "Ankara Büyükşehir Belediyesi İlkokulunda 3'üncü sınıfa sınıf öğretmenliği yapıyorum. Bu sergi aslında benim 5 yıllık bir hayalim. Başka bir okulda iken bu hayalim başlamıştı. Bu yılın başında plan ve programımızı yaptık ve çocuklar ile birlikte resim derslerinde somut bir şeyler oluşturmak istedim. Okul müdürümüz ve gönüllü bir resim öğretmenimiz ile birlikte bu işe başladık. Çocuklarımızın yaptığı 32 adet ve benim yaptığım 16 resim birde resim öğretmenimizin yaptığı 2 yağlı boya resim tablosu ile bu sergimizi gerçekleştirdik. Buradan elde edilecek gelir ile de çocuklarımızı tarihi turistik yerlere götürmeyi düşünüyoruz" dedi.