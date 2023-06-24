Bingöl'de gerçekleştirilen LGS merkezi sınavında 3 öğrenci 500 tam puanı tek soruyu yanlış yaparak kaçırdı. Muhammed Said Çulha, hedefinin Baykar Milli Teknoloji Lisesi'ne girerek iyi bir yazılımcı olarak vatana ve millete hayırlı bir birey olmak olduğunu söyledi.

Bingöl'de 3 öğrenci Lgs'de 500 tam puanı tek soru ile kaçırdı

BİNGÖL - Bingöl'de ortaokul 8. sınıf öğrencileri için tüm ülke genelinde Liselere Geçiş Sistemi çerçevesinde gerçekleştirilen sınav sonuçları açıklandı. Bingöl'de 3 öğrenci 500 tam puanı tek soru yanlış yaparak kaçırdı.

Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Proje Okulları ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Anadolu Teknik Programlarına öğrenci seçmek amacıyla gerçekleştirilen LGS merkezi sınavında sonuçlar dün açıklandı. Bingöl'de iki oturum şeklinde gerçekleştirilen sınavda 3 öğrenci 500 tam puanı tek soruyu yanlış yaparak kaçırdı. Tek soruyu yanlış yapan Bingöl 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Said Çulha, bir yıl boyunca sıkı bir şekilde çalıştığını belirtti. Çulha, "1 yıl boyunca yoğun tempoyla sıkı çalıştım. Zorlandığım zamanlar oldu, umutsuza kapıldım zamanlar oldu ama başardım. Ailem ve öğretmenlerin destekleyiciydi, benimle ilgilendiler. LGS sınavına girdim heyecanımı kontrol edebiliyordum, 500 tam puan almayı hedefliyordum ama bir soruyu kaçırdım. Fen bilimlerinden bir soruyu kaçırdım 500 tam puan alamadım ama yapacak bir şey yok" dedi.

Çulha hedefinin Baykar Milli Teknoloji Lisesi'ne girerek iyi bir yazılımcı olarak vatana ve millete hayırlı bir birey olmak istediğini söyledi.

Sınavda Muhammed Said Çulha ve Zehra Bayındır 494,5027, Ahmet Çiftçi ise 494,2019 puan aldı.