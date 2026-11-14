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Bilecik'te öğrenciler Maarifin Kalbinde Oyun etkinliğinde eğlenerek öğrendi

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Bilecik'te öğrenciler Maarifin Kalbinde Oyun etkinliğinde eğlenerek öğrendi
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Bilecik Atatürk İlkokulunda düzenlenen Maarifin Kalbinde Oyun etkinliğinde ilkokul öğrencileri geleneksel oyunlarla eğlendi. Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, oyunların paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini söyledi.

Bilecik'te ilkokul öğrencileri, geleneksel oyunlarla hem eğlendi hem öğrendi.

Bilecik Atatürk İlkokulunda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül, beceri temelli ve değer odaklı eğitim anlayışı doğrultusunda düzenlenen 'Maarifin Kalbinde Oyun' etkinliği kapsamında öğrenciler doyasıya eğlendi. Programa Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de katıldı. Etkinlikte öğrenciler; 'Çevir Bul', 'Hımbıl', 'Kabak', 'Tombik', 'Birlikte Zıpla' ve 'Sessiz İstasyon' oyunlarını oynadı. Geleneksel çocuk oyunlarının yeni nesillere aktarılmasının amaçlandığı etkinlikte, öğrencilerin sosyal, fiziksel ve bilişsel becerilerinin geliştirilmesi, paylaşma ve dayanışma duygularının güçlendirilmesi hedeflendi.

"Okul bahçelerimizin çocuk sesleriyle şenlenmesini önemsiyoruz"

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Çocuklarımızın oyun oynarken öğrenmesi, keşfetmesi ve birlikte hareket etmenin mutluluğunu yaşaması bizler için çok kıymetli. Geleneksel çocuk oyunlarımız, kültürel değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasının yanı sıra çocuklarımızın arkadaşlık, paylaşma ve dayanışma duygularını da güçlendiriyor. Okul bahçelerimizin çocuk sesleriyle şenlenmesini, çocuklarımızın oyunla büyüyüp öğrenmesini önemsiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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