Bilecik'te 'TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği' 450 bin TL bütçeyle kabul edildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Maarif Modeli Işığında Bilecik Bilim Şenliği" projesinin 'TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme' Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandığı bildirildi. TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında, 10-11-12 Eylül 2026 tarihlerinde Bilecik'te bilim ve teknoloji temalı geniş kapsamlı etkinlikler düzenlenecek. Şenlikte öğrenciler ve vatandaşlar; yapay zeka, robotik kodlama, sanal gerçeklik, astronomi, sanat, tasarım, akıl oyunları ve deney temelli uygulamalarla bilimsel süreçleri deneyimleme imkanı bulacak. Program kapsamında 21 atölye, 26 etkinlik, 4 seminer ve 3 yarışmanın yer alacağı, etkinliklerin okul öncesinden lise düzeyine kadar tüm öğrencilere ve vatandaşlara hitap edeceği belirtildi. 450 bin TL bütçeyle desteklenen proje ile bilimsel farkındalığın artırılması ve öğrencilerin üretkenlik becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, " 'TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme' Programı kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan "Maarif Modeli Işığında Bilecik Bilim Şenliği" Projemiz kabul edilmiştir. Şehrimizi bilim, teknoloji ve üretim dolu günlere hazırlama zamanı. TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı destekleriyle gerçekleştirilecek bilim şenliğimiz, 10-11-12 Eylül 2026 tarihlerinde bilim meraklılarını bir araya getirecek. Şenlik kapsamında öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız; yapay zeka, robotik kodlama, sanal gerçeklik, astronomi, sanat, tasarım, akıl oyunları ve deney temelli uygulamalarla bilimsel süreçleri yaşayarak deneyimleme fırsatı bulacak. 21 atölye, 26 etkinlik, 4 seminer ve 3 yarışmadan oluşan şenliğimiz; okul öncesinden lise düzeyine kadar tüm öğrencilerimize hitap ederken aynı zamanda ailelerimizi ve vatandaşlarımızı da bilimle buluşturmayı hedefliyor. 'Promptlarla Üreten Zekalar', 'MEBKİT'le Dijital Keşif', 'Gökyüzüne Uzanan Gözler' ve 'Mercek Altındaki Minik Canlılar' gibi atölyelerle katılımcılarımızı geleceğe hazırlayacağız. 450 bin TL bütçeyle desteklenmeye hak kazanan projemizin hazırlanmasında emeği geçen Ar-Ge ekibimizi, öğretmenlerimizi, akademisyenlerimizi ve tüm paydaş kurumlarımızı tebrik ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı