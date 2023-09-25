Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi'ne Kayıtlar Başlıyor

Bilecik Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Sanat Akademisi'ne kayıtlar, 25-29 Eylül günleri arasında yapılacak. Keman, gitar, piyano, ney, klarnet, bağlama, ritim ve perküsyon, Türk Sanat Müziği korosu, çocuk korosu, halk oyunları, resim, heykel, rölyef ve tiyatro alanlarında verilecek kurslara 7 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar katılabiliyor.

Bilecik Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve birçok alanda eğitimlerin verildiği Sanat Akademisi'ne kayıtlar, 25-29 Eylül günleri arasında yapılacak.

Bilecik Belediyesi her yıl düzenlediği Sanat Akademisi eğitim ve kurslarının kapılarını bu yıl da açıyor. Keman, gitar, piyano, ney, klarnet, bağlama, ritim ve perküsyon, Türk Sanat Müziği korosu, çocuk korosu, halk oyunları, resim, heykel, rölyef ve tiyatro alanlarında verilecek kurslara 7 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar katılabiliyor. 2 Ekim Pazartesi günü başlayacak olan kurslar, Bilecik Belediyesi uzman eğitmenleri tarafından veriliyor.

Kontenjanların sınırlı olduğu kurslara kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ne başvurabiliyor ve 0228 2149166 numaralı telefonu arayarak bilgi alabiliyor.