Bilal Erdoğan: Yerli ve milli, yeni bir aydın sınıfına ihtiyacımız var

Güncelleme:
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan "Toplumun saygı duyduğu, sözüne itibar ettiği aynı zamanda yerli ve milli olan yeni bir aydın sınıfının yükselmesine çok ciddi ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

  • Bilal Erdoğan, yerli ve milli olan yeni bir aydın sınıfına ihtiyaç olduğunu ifade etti.
  • Türkiye'nin ekonomisi 1,6 trilyon dolar büyüklüğe ulaştı ve dünyada satın alma gücüne göre 11. sırada yer alıyor.
  • Türk Dünyası Akademisi eğitimleri, Genç Memur-Sen, TİKA ve YTB iş birliğinde gerçekleştirildi.

Genç Memur-Sen'in, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde hayata geçirdiği 'Türk Dünyası Akademisi' eğitimleri sona erdi.

Gençlerin Türk dünyasına ilişkin tarihsel, siyasal, kültürel ve jeopolitik farkındalıklarını artırmayı hedefleyen eğimlerin sona ermesi nedeniyle Memur-Sen Genel Merkezi'nde kapanış programı ve ödül töreni gerçekleştirildi. Programa, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, TİKA Başkanı Abdullah Eren, YTB Başkanı Hadi Turus, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Genç Memur-Sen Başkanı Mesut Emre Balcı ile çok sayıda davetli katıldı.

"KIYAFETİ GİYDİN DİYE TEKNOLOJİDE GELİŞEMİYORSUN"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan gerçekleştirdiği çalışmalarda temel motivasyon kaynağının, kimliğin, kültürün ihya edilerek yeni nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılmasını sağlamak olduğunu belirterek, "Topraklarımız işgal edilmeden önce, aydınlarımızın adeta kafalarının içi işgal edilmişti. Batı karşısındaki bir aşağılık kompleksiyle, 'Biz artık yapamayız, biz kaybettik, ancak biz Batı'ya benzeyerek bir yerlere gelebiliriz'; sadece dıştan benzeyerek, gelişmişliğe erişemeyeceğimizi çok net anlıyoruz. Kıyafeti giydin diye teknolojide gelişemiyorsun. Modernitenin sadece görüntüsünü almaya çalışan bir dönem yaşadık, 200 yılı aşkın bir dönem. Geldiğimiz noktada, o aydın sınıf tasfiye oldu ama yeni bir aydın sınıfı da ortaya çıkmış değil. Toplumun saygı duyduğu, sözüne itibar ettiği aynı zamanda yerli ve milli olan yeni bir aydın sınıfının yükselmesine de çok ciddi ihtiyacımız var" diye konuştu.

"BUNLAR, TÜRKİYE YÜZYILI'NIN ALTYAPI ÇALIŞMALARIDIR"

Bilal Erdoğan, "Türk dünyasının Sovyet boyunduruğundan kurtulduğu 91 yılında, Türkiye 200 milyar dolarlık ekonomisi olan 55-60 milyon nüfusu olan bir ülkeydi. O zamanlar hayaller çok büyüktü. 'Türk dünyasıyla yeniden buluşacağız, Türk dünyasıyla büyük bir bütün olacağız, bu bize huzur getirecek, refah getirecek, güçleneceğiz' dedik ama aşağı yukarı 10 yılımızı boş geçirdik diyebiliriz çünkü ülkenin imkanları kısıtlıydı. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye artık o güne nazaran 8 kat büyük ekonomisi olan, dünyanın satın alma gücüne göre 11'inci sıradaki 1,6 trilyon dolarlık ülkeyiz. Ona göre sözümüzün tesiri var, ona göre yapmak istediklerimizi yapacak gücümüz var. Türk Devletleri Teşkilatı kurulduğu zaman, Dışişleri Bakanlığımız bünyesinde Türk Dünyası Genel Müdürlüğü kurulduğu zaman, TİKA'nın bugün artık çok farklı boyutlarda işler yaptığını, YTB'nin çok daha sofistike hizmetler geliştirebildiğini o yüzden görebiliyoruz. Gençler, bunlar hep sizin inşa edeceğiniz Türkiye Yüzyılı'nın altyapı çalışmalarıdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Eğitim
Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıyusuf:

GÜLDÜM :)

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Sende mi akil insansın, seni haber yapana vereceksin ayarı...

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

peki muhteşem Türkiye yüzyılında yeni yerli ve milli aydın sınıfı gelince hakiki yerli ve milli eski aydın sınıfını ne yapacağız

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıprince murad:

hoca efendilerinizin tıpasi yetmedimi aydin insan aramaya başladınız ne yapsanız yapın gideceksiniz

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Bilal.... Babana söyle, YAHUDİ AZERBAYCAN'LA BÜTÜN İLİŞKİLERİ KESSİN..... TİCARET AMBARGOSU istiyoruz !!!.... Azerbaycan İsrail'in can-ciğer dostu, İsrail'in ikiz kardeşidir !!!.... AZERBAYCAN'A TİCARET AMBARGOSU İSTİYORUZ !!!..... DERHAL !!!.... 1-Nisan-2025'te, Filistin'de öldürülen Müslümanların sayısı 50,000'i geçmiş olmasına rağmen, yahudi İLHAM ALİYEV, gitti İsrail'le "PETROL DOĞAL GAZ ANLAŞMASI" imzaladı.... İNANMIYOR MUSUNUZ ???..... tıklayın, okuyun azernews . az/analysis/239779.html

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

