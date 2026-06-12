BEUN Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri MYO’da Coşkulu Mezuniyet Töreni

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) 2025-2026 Akademik Yılı Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni, büyük bir gurur ve coşku içerisinde gerçekleştirildi. Sağlık sektörünün farklı alanlarında görev alacak gençlerin mezuniyet heyecanına sahne olan törende duygu dolu anlar yaşanırken, öğrenciler ve aileleri yılların emeğini taçlandırmanın mutluluğunu birlikte paylaştı.

Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen törene; BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, senato üyeleri, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı. Aziz şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, meslek yüksekokulu birincisinin konuşmasıyla devam etti.

Meslek Yüksekokulu birincisi Kulaç'tan duygu dolu konuşma

Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu birincilikle tamamlayan Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencisi Arif Can Kulaç, tüm mezunlar adına yaptığı konuşmada duygu ve düşüncelerini katılımcılarla paylaştı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin bir öğrencisi olmaktan ve böylesine köklü bir kurumdan mezuniyet sevincini yaşamaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu ifade eden Kulaç, eğitim hayatı boyunca kendilerine rehberlik eden akademisyenlere teşekkür etti. Başarılarının arkasında ailelerinin fedakarlıkları ve desteklerinin bulunduğunu belirten Kulaç, öğrencilere her daim verdiği desteklerden dolayı başta Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere tüm üniversite yönetimine şükranlarını sundu. Kulaç, konuşmasının sonunda mezun olan arkadaşlarına sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir gelecek temennisinde bulunarak yeni hayatlarında yollarının açık olmasını diledi.

Doç. Dr. Erbaş: "Sağlık alanında nitelikli insan gücü yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz"

Meslek yüksekokulu birincisinin ardından kürsüye gelen Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ahmet Akif Erbaş, yüksekokulun eğitim, uygulama ve sektör iş birlikleri alanlarında her geçen yıl daha da güçlendiğini ifade etti. Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştiren önemli eğitim kurumlarından biri olduğunu belirten Erbaş, mezun öğrencilerin bilgi, beceri ve mesleki donanımlarıyla sağlık hizmetlerine önemli katkılar sunacaklarına yürekten inandığını söyledi.

Meslek yüksekokulunun gelişimine sunduğu katkılar ve sağladığı desteklerden dolayı BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkür eden Erbaş, öğrencilerin yetişmesinde emeği bulunan tüm akademik ve idari personele şükranlarını sunarak mezun öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Prof. Dr. Karasu: "Sağlık alanında insanlığa hizmet edecek mezunlarımızla gurur duyuyoruz"

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, sözlerinin başında şehir dışında bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in tüm mezunları tebrik ettiğini, öğrencilerin başarılarından büyük gurur duyduğunu ve törene katılan tüm misafirlere sevgi, saygı ve selamlarını ilettiğini ifade etti.

Prof. Dr. Karasu konuşmasında şu sözleri dile getirdi:

"Üniversitemiz sosyal bilimlerden eğitime, spordan sanata pek çok alanda, ülkesine ve insanlığa layıkıyla hizmet edecek gençleri yetiştirmektedir. İşte bu anlamlı günde de sağlık alanında ülkemize ve insanlığa hizmet edecek, mesleki donanımlarıyla fark oluşturacak kıymetli mezunlarımızı yeni hayatlarına uğurlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlık hizmetlerinin farklı alanlarında eğitim alan öğrencilerimiz; teorik bilgiyle birlikte mesleki uygulama becerilerini geliştirmiş, mesleklerinin sorumluluğunu üstlenmeye hazırlanmışlardır. Sözlerime son verirken öğrencilerimize şunları söylemek istiyorum: Sizleri ilimle yoğrulmuş, vatanına ve milletine sevdalı, insanlığa faydalı bireyler olarak geleceğe uğurluyoruz. Hayatınız boyunca; başarı, mutluluk ve sağlık sizlerle olsun. Yolunuz, bahtınız aydınlık olsun."

Başarı belgeleri takdim edildi

Konuşmaların ardından program kapsamında meslek yüksekokulu birincisi Arif Can Kulaç'a, ikinci Fatma Gül Gök ile üçüncü Medine Saraç'a başarı belgeleri takdim edildi.

Törende ayrıca Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Optisyenlik, Anestezi, İlk ve Acil Yardım, Ameliyathane Hizmetleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Odyometri, Ağız ve Diş Sağlığı, Patoloji Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama, Çocuk Gelişimi, Eczane Hizmetleri, Podoloji, Yaşlı Bakımı ile Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri programlarında dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri verilirken, mezun olan tüm öğrencilere temsili diplomaları takdim edildi.

Mezuniyet yemini ve kep atma coşkusu

Programın devamında Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Musa Özsavran ile Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Göcen eşliğinde mezuniyet yemini gerçekleştirildi. Yemin töreninin ardından öğrenciler büyük bir coşku ve heyecanla keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevincini aileleri, arkadaşları ve akademisyenleriyle paylaştı.

Sağlık sektörünün farklı alanlarında görev alacak; hastanelerde, sağlık kuruluşlarında, laboratuvarlarda, acil sağlık hizmetlerinde ve toplum sağlığına yönelik birçok alanda insan hayatına dokunacak mezunlar, alkışlar eşliğinde yeni hayatlarına uğurlandı. Günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından program sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı