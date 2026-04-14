BEUN'da geleceğin hemşireleri üniformalarını giydi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından düzenlenen "Üniforma Giyme Töreni", duygu ve gurur dolu bir atmosferde, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Geleceğin sağlık neferleri olan hemşire adaylarının meslek yolculuğuna attıkları bu ilk adım, hem akademik camia hem de aileler için unutulmaz anlara sahne oldu.

Farabi Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törene; BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Prof. Dr. Servet Karasu, Senato Üyeleri, Amelebirliği Başkanı Veli Köktürk, Türk Hemşireler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hemşire Arife Ayaz, il protokolü, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Yoğun katılımın olduğu tören aziz şehitlerin anısına gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından BEUN Devlet Konservatuvarı tarafından sunulan müzik dinletisi katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Dekan Prof. Dr. Koçak: "Hemşirelik, insan sevgisiyle yoğrulmuş bir meslektir"

Günün anlam ve önemine dair açılış konuşması yapmak üzere kürsüye gelen Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Koçak, konuşmasının başında insan sağlığına adanmış hemşirelik mesleğine ilk adımı atacak olan öğrencilerin, üniformalarını giyerek mesleklerine duydukları bağlılığı ve insanlığa hizmet etme kararlılıklarını ortaya koyduklarını ifade etti. Prof. Dr. Koçak hemşireliğin bilgi, beceri ve vicdanın birleştiği, insan sevgisiyle yoğrulmuş bir meslek olduğunun altını çizdi. Araştırma faaliyetlerinden öğrenci projelerine, altyapı yatırımlarından uluslararası iş birliklerine kadar sağladığı desteklerden dolayı BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e şükranlarını sundu.

Rektör Özölçer: "Üniformalarınız, insanlığa adanmış bir mesleğin en anlamlı simgesidir"

Dekan Prof. Dr. Koçak'ın ardından açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsüye gelen BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, sağlık alanının en değerli neferlerinden biri olan hemşire adayı öğrencilerin Üniforma Giyme Töreni'nde bir arada olmanın mutluluğunu paylaştıklarını dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Özölçer, genç hemşire adaylarının giyeceği üniformaların yalnızca bir giysi olmadığını belirterek sözlerinde şu ifadeleri dile getirdi:

"Değerli öğrenciler bugün giydiğiniz bu üniformalar sadece bir kıyafet değildir. Bu üniformalar; dürüstlüğün, sorumluluğun, asaletin ve insanlığa hizmet aşkının en anlamlı simgesidir. Meslek hayatınız boyunca taşıyacağınız bu üniforma, emeğinizin, alın terinizin ve vicdanınızın bir yansıması olacaktır. Sizler; bilginiz, merhametiniz ve sabrınızla şifa dağıttıkça sadece hastalarımız değil, toplumumuz da huzur ve güven bulacaktır. İnanıyorum ki sizler, iyiliğin anahtarı olan, insanlığa umut veren nesiller olarak ülkemizin sağlık alanındaki en kıymetli temsilcileri olacaksınız. Bu anlamlı günde, öğrencilerimizin yetişmesinde büyük emekleri bulunan kıymetli akademisyenlerimize ve her zaman yanlarında olan değerli ailelerine de özellikle teşekkür ediyorum. Evlatlarını büyük bir özveriyle bugünlere getiren ailelerimizin katkısı ve onları bilgiyle, emekle geleceğe hazırlayan akademisyenlerimizin gayreti her türlü takdirin üzerindedir."

Açılış konuşmalarının ardından Hemşirelik Bölümü öğrencilerine üniformaları giydirildi ve Hemşirelik Andı okundu. Üniforma giydirilmesinin ardından tören, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı