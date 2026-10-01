BEUN akademisyenleri köy okulunda TÜBİTAK 4009 projesini tamamladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) akademisyenleri ve lisansüstü öğrencilerinin hazırladığı, TÜBİTAK 4009 kapsamındaki "Tekno Ekolojik Köy Laboratuvarı" projesi başarıyla tamamlandı.

23-25 Eylül tarihleri arasında, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Ortaokulu'nda gerçekleştirilen projenin açılışına; Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Çelikoğlu, Ereğli Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bayram Gökbulut, Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, projenin yürütücüsü Kdz. Ereğli Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürü Serkan Çakır, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Doç. Dr. Gökbulut: "Teknolojiyi pasif kullanımdan çıkarıp üreten bireyler yetiştiriyoruz"

Proje danışmanı Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gökbulut, şu sözleri ifade etti:

"TÜBİTAK'ın bu yıl ilk kez çağrıya çıktığı köy okullarına yönelik proje kapsamında yüksek lisans öğrencilerimiz ile ders sürecinde hazırladığımız proje, desteklenmeye değer bulundu. Bu proje kapsamında akademik bilgi birikimini köy okulunda öğrenim gören öğrencilere taşıdık. Öğrencilerimizi yeni teknolojiler ile buluşturup, teknolojiyi pasif kullanımdan çıkararak doğal çevre içesinde kullanılmasının öğretilmesini ve öğrencilerin teknolojik bilim okuryazarlık düzeylerinin arttırılmasını amaçladık. Üç gün boyunca hazırladığımız eğitim ve etkinlikler ile öğrencilere bilginin teknoloji ile bir arada doğru bir şekilde nasıl kullanılması gerektiğini anlatmayı hedefledik."

Teoriden uygulamaya 3 günde zengin eğitim içeriği

Projenin ilk gününde Öğretmen Şifanur Karakılçık 3D kalemlerle görsel tasarım eğitimi verirken, Öğretmen Salih Danışmaz STEM ve blok tabanlı kodlama uygulamaları yaptırdı. Projenin ikinci gününde Doç. Dr. Bayram Gökbulut dijital tabletlerle artırılmış gerçeklik uygulamaları sundu; Öğretmen Zeynep Vural doğa etkinlikleri ve oryantiring yarışmaları düzenledi. Projenin üçüncü gününde ise Öğretmen Gürol Keserci teleskopla güneş gözlemi yaptırdı. Öğretmen Umut Topuz ise süreç boyunca rehberlik görevini üstlendi. Proje, Prof. Dr. Şaban Çelikoğlu'nun gerçekleştirdiği bilim söyleşisi ve düzenlenen belge töreniyle sona erdi.

Rektör Ulusoy: "TÜBİTAK projemiz yüksek lisans eğitimimizin toplumsal faydaya dönüşen en güzel örneğidir"

BEUN Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy ise değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Akademisyenlerimizin ve lisansüstü öğrencilerimizin ortaya koyduğu TÜBİTAK projesinin doğrudan sahaya yansıyarak köy okullarındaki çocuklarımızla buluşması çok kıymetlidir. Yüksek lisans eğitimimizin toplumsal faydaya dönüştüğü bu çalışma, çocuklarımızın teknolojiye olan merakını artırırken doğayla uyumlu bir bilim okuryazarlığı kazanmalarına da büyük katkı sağlamıştır. Köy okullarına yönelik bu destek programı dolayısıyla başta TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Orhan Aydın olmak üzere tüm TÜBİTAK ailesine teşekkür ediyorum. Projenin hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı proje danışmanımız Doç. Dr. Bayram Gökbulut'a, proje yürütücüsü BİLSEM Müdürü Serkan Çakır'a, Prof. Dr. Şaban Çelikoğlu'na, projede görev alan kıymetli öğretmenlerimize ve yüksek lisans öğrencilerimize en içten duygularımla teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı