Bayburt'ta 2026-2027 Eğitim Yılı Öncesi Okul Müdürleri Toplantısı
Bayburt'ta, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman başkanlığında 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi okul müdürleri toplantısı düzenlendi. Toplantıda yeni dönemde yürütülecek çalışmalar, okullar arası iş birliği ve eğitim süreçlerinin verimliliği ele alındı.
Bayburt'ta 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul müdürlerinin katılımıyla toplantı düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman başkanlığındaki toplantıda yeni eğitim döneminde yürütülecek çalışmalar ele alındı.
İl merkezindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul, özel eğitim uygulama okulları ve özel anaokullarının müdürlerinin katıldığı toplantıda, eğitim öğretim süreçlerine ilişkin konular görüşüldü.
Toplantıda okullar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar üzerinde duruldu.
Eğitim öğretim sürecinin daha verimli yürütülmesine yönelik fikirlerin paylaşıldığı toplantı, okul müdürlerinin görüşlerinin alınmasının ardından sona erdi.