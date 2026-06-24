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Bayburt'ta öğrenciler farklı kültürleri sahneye taşıdı

Bayburt'ta öğrenciler farklı kültürleri sahneye taşıdı
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Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 'Şiir, Müzik ve Tiyatro ile Dünyaya Yolculuk' temalı etkinlikte farklı kültürleri sahneye taşıdı. İngilizce şiir, müzik ve tiyatro gösterileriyle dil ve sahne becerilerini sergileyen öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü de eşlik etti.

Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yabancı dil öğrencileri tarafından hazırlanan 'Şiir, Müzik ve Tiyatro ile Dünyaya Yolculuk' temalı kültürel etkinlikte, farklı coğrafyaların edebiyatı ve kültürü sahneye taşındı.

Etkinlikte öğrenciler, İngilizce şiir performansları, kültürel sunumları, müzik ve tiyatro gösterileriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Programda öğrenciler, yabancı dil kullanımı, sunum, sahneleme ve ekip çalışması becerilerini sergiledi.

Farklı kültürlerin edebi ve sanatsal yönlerinin işlendiği etkinlikte, öğrenciler hem yabancı dil becerilerini geliştirme hem de sahne deneyimi kazanma imkanı buldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman da etkinliğe katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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