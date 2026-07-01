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MEB AKUB hafif düzey acil barınma akreditasyon sınavı başarıyla tamamlandı

MEB AKUB hafif düzey acil barınma akreditasyon sınavı başarıyla tamamlandı
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Bayburt'ta AFAD koordinasyonunda MEB AKUB personeline yönelik iki günlük Hafif Düzey Acil Barınma Akreditasyon Sınavı düzenlendi. Ekiplerin afet sonrası barınma, çadır kurulumu ve tahliye yeterlilikleri ölçüldü.

Bayburt'ta, afet ve acil durumlarda görev alacak ekiplerin yeterliliğinin belirlenmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) personeline yönelik iki günlük 'Hafif Düzey Acil Barınma Akreditasyon Sınavı' gerçekleştirildi.

Bayburt İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü koordinasyonunda, Erzurum AFAD eğitmenlerinin görev aldığı akreditasyon sınavında, MEB AKUB personeline afet sonrası acil barınma hizmetlerine yönelik teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Sınav sürecini Bayburt AFAD İl Müdürü Uğur Minder ile İl Müdür Yardımcısı Edip Metin de takip etti.

Program kapsamında ilk olarak ekiplerin idari hazırlıkları ve afet yönetimine ilişkin evrakları incelendi. Ardından çadır kurulumu, barınma alanlarının oluşturulması, alan yönetimi ve afetzedelerin güvenli şekilde tahliyesine yönelik uygulamalar gerçekleştirildi.

Sınav kapsamında ekiplerin afet sonrası acil barınma hizmetlerini planlama, koordinasyon ve uygulamaya yönelik yeterlilikleri ölçüldü.

Akreditasyon programı tamamlanırken, afet ve acil durumlarda görev alacak ekiplerin acil barınma alanındaki hazırlık düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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