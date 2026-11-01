Bayburt Lisesinde 3 eTwinning projesi Ulusal Kalite Etiketiyle ödüllendirildi

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Bayburt Lisesinin bir önceki eğitim-öğretim yılında yürüttüğü 3 farklı eTwinning projesi, Ulusal Kalite Etiketi ile ödüllendirildi. Projelerde görev alan öğrencilere başarı belgeleri düzenlenen törenle verildi.

İngilizce öğretmeni Yeşim Tepeli'nin rehberlik ettiği projelerde öğrenciler aktif görev alarak çalışmalara katkı sundu. 3 projenin de Ulusal Kalite Etiketi almaya hak kazanmasının ardından öğrenciler için okulda belge takdim töreni düzenlendi.

eTwinning projeleri, farklı ülkelerdeki okulların dijital ortamda ortak çalışmalar yürütmesine, öğrencilerin yabancı dil becerilerini geliştirmesine ve kültürler arası etkileşim kurmasına imkan sağlıyor. Ulusal Kalite Etiketi ise projelerin belirlenen kalite ölçütlerini karşıladığını gösteriyor.

Okul Müdürü Gökhan Karakurt, öğrencileri ve öğretmen Yeşim Tepeli'yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı