Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bayburt Lisesinde 3 eTwinning projesi Ulusal Kalite Etiketiyle ödüllendirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Lisesinde 3 eTwinning projesi Ulusal Kalite Etiketiyle ödüllendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Lisesi, bir önceki eğitim-öğretim yılında yürüttüğü 3 eTwinning projesiyle Ulusal Kalite Etiketi aldı. İngilizce öğretmeni Yeşim Tepeli'nin rehberliğindeki projelerde görev alan öğrencilere başarı belgeleri törenle verildi.

Bayburt Lisesinin bir önceki eğitim-öğretim yılında yürüttüğü 3 farklı eTwinning projesi, Ulusal Kalite Etiketi ile ödüllendirildi. Projelerde görev alan öğrencilere başarı belgeleri düzenlenen törenle verildi.

İngilizce öğretmeni Yeşim Tepeli'nin rehberlik ettiği projelerde öğrenciler aktif görev alarak çalışmalara katkı sundu. 3 projenin de Ulusal Kalite Etiketi almaya hak kazanmasının ardından öğrenciler için okulda belge takdim töreni düzenlendi.

eTwinning projeleri, farklı ülkelerdeki okulların dijital ortamda ortak çalışmalar yürütmesine, öğrencilerin yabancı dil becerilerini geliştirmesine ve kültürler arası etkileşim kurmasına imkan sağlıyor. Ulusal Kalite Etiketi ise projelerin belirlenen kalite ölçütlerini karşıladığını gösteriyor.

Okul Müdürü Gökhan Karakurt, öğrencileri ve öğretmen Yeşim Tepeli'yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'li Gürsel Erol'un oğlu Ankara'da evlendi, siyaset dünyası aynı masada buluştu

Ankara bu düğünde buluştu: Herkes aynı masada

SPK Başkanlığına atanan Muhsin Atcı kimdir?

SPK Başkanlığına Muhsin Atcı atandı! İşte yeni başkanın öz geçmişi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayalindeki tatil faciayla bitti! 24 yaşındaki seyahat fenomeni nehirde boğuldu

Hayalindeki tatil faciayla bitti! Genç fenomen nehirde can verdi
Kanuni'nin Mimar Sinan'a yaptırdığı Şam'daki Süleymaniye Tekkesi yeniden açıldı! 14 yıl sonra ilk ezan okundu

14 yıl sonra ilk ezan! Kanuni'nin Şam'daki emaneti yeniden açıldı
Suriye'de gece kulübünde Cadılar Bayramı partisi

Görüntü Suriye'den! Gece kulübünde böyle kutladılar
Matteo Guendouzi: Çok zor bir durumdayız

Sesi titreye titreye veryansın etti
İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe için flaş iddia: 31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla...

İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe için flaş iddia: 31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla...
İki gol üst üste kaçırdı, yuhalandı! Fenerbahçe'de yıldız isme büyük tepki

İki gol üst üste kaçırdı, yuhalandı! Fenerbahçe'de yıldız isme büyük tepki
7'de 7 yapan Manchester City'e üst üste ikinci şok

7'de 7 yapan Manchester City'e üst üste ikinci şok