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Bayburt Lisesi öğrencileri Bayburt Kalesi çevresinde temizlik yaptı

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Bayburt Lisesi öğrencileri Bayburt Kalesi çevresinde temizlik yaptı
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Bayburt Lisesi öğrencileri, 'Şehrimi Tanıyorum: Dede Korkut'un İzinde Bayburt Kalesi' etkinliği kapsamında kale çevresinde temizlik yaptı. Etkinlikte öğrencilere kalenin tarihi ve kültürel önemi anlatıldı, çevre ve kültürel miras bilinci kazandırıldı.

Bayburt Lisesi öğrencileri, 'Şehrimi Tanıyorum: Dede Korkut'un İzinde Bayburt Kalesi' etkinliği kapsamında kale çevresinde temizlik çalışması yaptı. Programda öğrencilere kalenin tarihi geçmişi, kültürel önemi ve Bayburt'un tarihindeki yeri hakkında bilgi verildi.

Okulun Tarih ve Kültürel Miras Kulübü tarafından düzenlenen geziyle öğrenciler, şehrin tarihi ve kültürel değerlerini yerinde tanıdı.

Bayburt Lisesi Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Kulübü öğretmenleri ve öğrencileri, etkinlik kapsamında kale çevresindeki çöpleri toplayarak tarihi alanın temizlenmesine katkıda bulundu.

Etkinlikle öğrencilerin kültürel mirasın korunması ve çevre temizliği konularında bilinç kazanması sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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