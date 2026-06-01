Türk ve Özbek üniversiteleri arasında işbirliği protokolü

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Özbekistan Shakhrisabz Devlet Pedagoji Enstitüsü (SHDPI) arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda eğitim, araştırma ve akademik iş birliklerini güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak BARÜ, Özbekistan'ın önde gelen yükseköğretim kurumlarından Shakhrisabz Devlet Pedagoji Enstitüsü (SHDPI) ile protokol imzalayarak uluslararası iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Akademik ve bilimsel iş birliğini kapsayan protokol, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile Shakhrisabz Devlet Pedagoji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Mash'al Saidov tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında iki üniversite arasında eğitim, araştırma ve kurumsal gelişim alanlarında ortak çalışmalar yürütülecek. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim-öğretim faaliyetleri, bilimsel araştırmalar, akademik ve idari personel eğitimi ile uluslararası bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi konularında iş birlikleri yapılacak. Anlaşma doğrultusunda Özbekistan'a giden akademisyenlere belirli bir miktarda destek ücreti de sunulacak.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda yeni iş birlikleri geliştirmeyi sürdürdüklerini belirterek, "Bartın Üniversitesi olarak farklı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarıyla kurduğumuz iş birlikleri sayesinde öğrencilerimize ve akademisyenlerimize yeni fırsatlar sunuyoruz. Özbekistan'ın önemli eğitim kurumlarından Shakhrisabz Devlet Pedagoji Enstitüsü ile imzaladığımız bu protokolün de bilimsel üretime, akademik gelişime ve kültürel etkileşime önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi. - BARTIN

