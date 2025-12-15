Haberler

Bakanlığa 3 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bakanlığa 3 bin yeni personel alınacağını duyururken, konuyla ilgili detaylar da belli oldu. Yerleştirmeler, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek. Kariyer Kapısı üzerinden alınacak başvurular 15 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 26 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. İşte alım yapılacak bazı kadrolar...

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında 3.000 sözleşmeli personel alımı yapacak.
  • Personel alımı için başvurular 15 Aralık 2025'te başlayacak ve 26 Aralık 2025 saat 23.59'da sona erecek.
  • Yerleştirmeler, yazılı veya sözlü sınav yapılmadan, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 3.000 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Bakanlık tarafından yayımlanan ilana göre alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek.

YAZILI YA DA SÖZLÜ SINAV YAPILMAYACAK

Personel alım sürecinde adaylar için yazılı ya da sözlü sınav yapılmayacak. Yerleştirmeler, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı için başvurular, 15 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 26 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Adayların başvurularını 26 Aralık 2025 saat 23.59'a kadar tamamlamaları gerekiyor. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacak.

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Başvurular, yalnızca elektronik ortamda alınacak. Adaylar başvurularını, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresinden e-Devlet şifresi ile gerçekleştirebilecek. Şahsen, posta yoluyla veya farklı bir yöntemle yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

HANGİ KADROLARA PERSONEL ALINACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde alım yapılacak kadrolar oldukça geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Buna göre alım yapılacak bazı kadrolar şunlar:

- Mühendis (İnşaat, Makine, Elektrik-Elektronik, Jeoloji, Jeofizik)

- Mimar

- Tekniker

- Avukat

- Sosyal Çalışmacı

- Psikolog

- Çocuk Gelişimcisi

- Öğretmen (Özel Eğitim, PDR, Bilgisayar, Müzik, Beden Eğitimi, Resim, El Sanatları)

- Fizyoterapist

- Hemşire

- Ergoterapist

- Dil ve Konuşma Terapisti

- Destek Personeli

- Çocuk Bakıcısı

- Engelli Bakıcısı

- Yaşlı Bakıcısı

- Temizlik Personeli

- Koruma ve Güvenlik Görevlisi

- Kadrolar için ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları başvuru yapabilecek.

title