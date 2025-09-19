Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den okul ziyareti

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geldiği Düzce'de sabah saatlerinde iki okula sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Düzce'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sabah erken saatlerde okullara sürpriz ziyaret yaptı. Kentteki protokol üyeleri ve partililerin haberi olmadan Düzce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu ve 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'ne giderek incelemelerde bulunan Bakan Tekin'i gören öğretmenler şaşkınlık yaşadı.

Resmi ziyaretlerden önce okullara ziyaretlerde bulunduklarını belirten Bakan Tekin, "Çok da güzel oldu. Öğrencilerimiz de mutlu oldu. Vallahi biz ilk bakanlığa başladığımızdan itibaren yaptığımız bütün il ziyaretlerinde resmi programlarımızın dışında gayriresmi olarak gidiyoruz. Öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle sohbet ettik. Valimiz dahil hiç kimsenin haberi yok. İngilizce öğretmenimiz, nöbetçi öğretmenimiz beni ilk görünce öğrenci velisi zannetti. Sonradan fark ediyorlar. Çok güzel enstantaneler oluyor. Hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz bu ülkenin eğitim ve öğretimini bu ülkenin kalkınmasını Türkiye'nin dünyada milletler arasında bulunduğu yeri bir tık yukarıya taşımak için çaba sarf ediyoruz. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Karşılıklı ben hep şunu söylüyorum. Bütün öğretmen arkadaşlarımızla beraber, hepimiz aynı duygularla, aynı düşüncelerle, aynı heyecanla kibre kapılmadan mütevazı bir biçimde gururlanmadan işimizi gücümüzü yaptığımız zaman başarılı olacağız. Kesinlikle başarılı olacağız" dedi.