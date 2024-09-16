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Bakan Tekin'den "Gazze" dersi yanıtı: Videonun üçte birinden daha az bir bölümde yer aldı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde okullarda, "Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması" dersinin gösterilmesi nedeniyle gelen eleştirilere canlı yayında yanıt verdi. Tekin, "Dünyanın gözü önünde bir vahşet 1 yıldır devam ediyor. Buna sessiz kalmak devlet geleneğimizle örtüşmez. 15 dakikalık video hazırladık. 9 Eylül, Atatürk vurguları var. Gazze ile ilgili kısım videonun üçte birinden daha az bir bölüm." ifadelerini kullandı.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı pazartesi günü başladı. Yaz tatilinin ardından öğrenciler yeniden okullarına dönerken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

BAKAN TEKİN'DEN "GAZZE" DERSİ YANITI

Bakan Tekin, okullarda ilk gün " Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması" dersinin gösterilmesi nedeniyle gelen tepkilere yanıt verdi. 15 dakikalık videonun çok az bir kısmında Gazze'ye yer verdiklerini belirten Bakan Tekin şunları söyledi: "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla müfredatlarımızı revize ettik. Orada üzerinde vurgu yaptığımız önemli hususlardan bir tanesi, Türkiye Cumhuriyeti devleti binlerce yıllık geçmişi ve geleneği olan devlet yapısı. Bu devlet geleneği millet olma bilincini gelecek kuşaklara aksettirdiği için binlerce yıllık devlet geleneğine sahip olmuşuz. Geçmişimizde atalarımız, dünyanın neresinde olursa olsun, bir haksızlık, adaletsizlik, zulüm görmüşse ona müdahale etmiş.

Bakan Tekin'den 'Gazze' dersi yanıtı: Videonun üçte birinden daha az bir bölümde yer aldıMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

"VAHŞETE SESSİZ KALMAK DEVLET GELENEĞİMİZLE ÖRTÜŞMEZ"

Metindeki Çanakkale ifadesi bu birinci kısmıyla ilgili, millet olma bilincimizle ilgili. Kurtuluş Savaşı'nın bir anlamda başlangıç noktası olduğu için. İkincisi de etrafımızda bu tür insan hakları ihlalleri, zulümlere karşı tepki verebilecek kitlemiz olsun, böyle bir nesil yetiştirelim diye arzu ettiğimiz için. 1 yıldır şu an Gazze'de şehit edilen öğrencisi sayısı 10 binin üzerinde. Yıkılan okullardan bahsetmiyorum. 40 binin üzerinde bir şehitten bahsediyoruz. Dünyanın gözü önünde bir vahşet 1 yıldır devam ediyor. Buna sessiz kalmak devlet geleneğimizle örtüşmez, millet olma bilincimizle örtüşmez. İlk dersimizi böyle yaptık.

"VİDEONUN ÜÇTE BİRİNDEN DAHA AZ BİR BÖLÜMÜNDE GAZZE'YE YER VERDİK"

15 dakikalık video hazırladık. Öğretmen arkadaşlarımız bu video ile derse başlasınlar istedik. Hem Kurtuluş Savaşımız hem de devlet geleneğimizle nasıl davranmışız, bunun devamı için nasıl bir refleks göstermeliyiz sorusunun cevabı videoda var. Videoda ne Atatürk'le ne Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir eksiklik yok. 9 Eylül, Atatürk vurguları var. Gazze ile ilgili kısım videonun üçte birinden daha az bir bölüm. Kim izledi, kim gelmedi diye bir takip yapmadım. Hafta boyunca bu etkinliği okullarda neler işlenebilir diye paylaşmıştık."

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Çanakkale 9 Eylül Eğitim Yaşam Gazze

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