Bafra Mehmet Yıldız Halk Eğitimi Merkezi, HEMKAP'ta Türkiye birincisi oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından halk eğitimi merkezlerinin kurumsal kapasitesini güçlendirmek amacıyla yürütülen Halk Eğitimi Merkezlerinin Kapasitesinin Artırılması Projesi (HEMKAP) kapsamında yapılan performans ve kalite değerlendirmelerinde Bafra Mehmet Yıldız Halk Eğitimi Merkezi, Türkiye birincisi oldu.

HEMKAP değerlendirmelerinde eğitim kalitesi, dijital dönüşüm, istihdama katkı sağlayan projeler, çevre duyarlılığı, kurumsal gelişim ve kursiyer memnuniyeti gibi birçok alanda yüksek başarı gösteren Bafra Mehmet Yıldız Halk Eğitimi Merkezi, örnek uygulamalarıyla Türkiye'nin en başarılı halk eğitimi merkezi unvanını kazandı.

Kurum Müdürü Hacı Avcı, elde edilen başarının ekip çalışması ve özverinin sonucu olduğunu belirterek, "Bu büyük başarı; dijitalleşmeden istihdam odaklı projelere, kursiyer memnuniyetinden sıfır atık çalışmalarına kadar her alanda ortaya koyduğumuz üstün gayretin ve ortak vizyonumuzun eseridir. Biz sadece kapılarımızı eğitime açmadık; her yaştan vatandaşımızın hayatına dokunmayı, yetenekleri keşfedip geleceğe taşımayı kendimize görev edindik. 'Her zaman, her yerde, herkes için eğitim' anlayışıyla gönülden çalıştık ve zirveye ulaştık" dedi.

Türkiye birinciliğiyle önemli bir başarıya imza atan merkez, önümüzdeki dönemde de yenilikçi projeleri, modern eğitim anlayışı ve istihdam odaklı kurslarıyla örnek olmayı sürdürmeyi hedefliyor. Kurum yönetimi, eğitimde kalite standartlarını daha da yükselterek toplumun her kesimine ulaşmayı ve yaşam boyu öğrenmeyi desteklemeyi amaçladıklarını ifade etti.

Kurum yetkilileri, elde edilen başarının çalışanlar, eğitmenler ve kursiyerlerin ortak emeğinin ürünü olduğunu vurgulayarak, Türkiye birinciliğinin halk eğitimi merkezlerinin yaşam boyu öğrenmedeki rolünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı