Beşiktaş'tan Salah için resmi açıklama

Süper Lig devi Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, transfer gündemlerine dair açıklamalarda bulunarak siyah-beyazlı taraftarlara seslendi.

SERDAL ADALI'DAN SALAH AÇIKLAMASI

Adalı, Premier Lig ekibi Liverpool'dan ayrılan ve şu anda boşta olan Muhammed Salah için gündeme gelen haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Serdal Adalı, "31 yaşındaki Trossard için bile Arsenal sonraki satıştan pay isteği koymak istiyor. Böyle bir oyuncuyu kadroya katmak istiyoruz. Trossard'ın da son kontratı olmayacak. Onu söyleyeyim. Dikilitaş olduğu için şu anda Trossard konuşuluyor. Doğru değil ama Salah dedikoduları ortaya atılıyor. Bu hep kaynak oluşturduğumuz için." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Liverpool'da geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 41 maçta süre bulan 34 yaşındaki yıldız oyuncu, 12 gol attı ve 10 asist yaptı.