Azerbaycan şehitlerinin çocukları İstanbul'da eğitim alıyor

16-28 Temmuz arasında düzenlenen yaz okulu kapsamında çeşitli derslere katılma ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden diğer öğrenciler ile tanışma fırsatı yakalayan 15 öğrenci bugün SOCAR Türkiye'nin CEO'su Elchin Ibadov ile bir araya geldi. Ibadov, çocuklara şirketi tanıttıktan sonra iş dünyası ile ilgili tüyolar verdi. Çocukların her anlamda yanında olacaklarını da söyleyen Ibadov, sunumun sonunda öğrencilerin sorularını cevapladı. STK Zafer'in Başkanı ve Azerbaycan Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Avukat Sevinç Alizade Orucova da Ibadov'a konuşmasının sonunda hediye takdim etti.

"SİZ KONUK DEĞİL BURANIN SAHİBİSİNİZ"

CV hazırlama, mülakat teknikleri ve iş dünyasında adaylardan beklenen yetkinlikler, SOCAR Türkiye'nin dijital transformasyon yolculuğu gibi sunumların yapıldığı gün ile ilgili konuşan SOCAR Türkiye'nin CEO'su Elchin Ibadov, "Sizi bugün SOCAR Türkiye'nin baş ofisinde konuk ettiğimiz için çok müteşekkiriz demek isterdim ama şunu belirtmeliyim ki siz konuk değil buranın sahibisiniz. Her bir Şirketimiz Azerbaycan devletini temsil ettiğine göre devletin bütün vatandaşları aslında bu şirketin sahibidir. Bu anlamda bugün ben burada şirketin sahiplerine, şirketin bir işçisi olarak şirketi anlatacağım. Bugüne kadar gördüğümüz işlerle alakalı siz şirketin sahiplerine malumat vereceğim" ifadelerini kullandı.

"BU 12 GÜN EVLATLARIMIZIN HATIRASINDA HOŞ BİR İZ BIRAKACAK"

STK Zafer'in Başkanı ve Azerbaycan Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Avukat Sevinç Alizade Orucova ise eğitimle ilgili şu bilgileri verdi:

"Yeditepe Üniversitesi iş birliği ile 10 güne yakın Karabağ Savaşı'nda babası şehit olan 15 evladımızla Türkiye'de yaz okulundayız. Yaz okulu bünyesinde çocuklarımız üniversiteye yerleşerek hem eğlendi hem de seçtikleri bölümler üzerine derslere katıldı. Bu gezi onlara güzel bir İstanbul hatırası olurken yeni tanışıklıklara ve dostluklara da zemin hazırladı. Yaz okulu kapsamında 15 şehit evladımızla birlikte Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen 100'e yakın evladımız da burada. Bu yeni dostluk ve tanışıklık çocuklarımıza uğurlu gelecek, sosyalleşmelerini sağlayacaktır. 12 günlük yaz okulu kapsamında bugün çocuklarımız SOCAR Türkiye'nin baş ofisinde iş hayatına dair derslerini devam ettiriyor. Burada bir gün boyunca kariyerlerine ilişkin planlarını nasıl ilerleteceklerine dair bilinçlenecekler. Eminim ki geçirdiğimiz bu 12 gün evlatlarımızın hatırasında hoş iz bırakıp, eğitim hayatları boyunca üniversite arkadaşlarına anlatacak hatıraların oluşmasını sağlayacaktır."

"KARDEŞİM DE BEN DE BABAMIN İSTEKLERİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLMİŞİZ"

Azerbaycan'ın ilk şehit pilotu Fahrettin Askerov'un kızı Zehra Askerova, babasını küçük yaşta kaybettiğini belirterek "Babam iyi bir insan olmamızı ve iyi bir eğitim görmemizi isterdi. Şimdi düşündüğümde kardeşim de ben de babamın isteklerini gerçekleştirebilmişiz" dedi. Askerova aldıkları eğitimlerle ilgili ise şöyle konuştu:

"Yaz okulu hem İngilizce dersler görmemiz hem Türk üniversitesinde bir dersin nasıl işlendiğine dair bilgilenmemiz hem de bizim üniversiteler ile kıyaslamamız anlamında çok verimli oldu. Burada akademik derslere de girdik. Hem derslere girip hem de gezmiş olduk. Yerebatan Sarnıcı, dijital müze gibi birçok yeri de gezme fırsatı bulduk. Türkiye bizim için gerçekten çok kıymetli bir yer, buraya gelmeyi çok seviyoruz ama yaşamak için yine Azerbaycan'ı seçerim."

"YÜKSEK LİSANSIMI TÜRKİYE'DE YAPACAĞIM"

16 yaşında Azerbaycan Devlet İdarecilik Akademisi'nde üniversiteye başlayan Kamran Verdizade ise yüksek lisansını Türkiye'de yapmaya karar verdiğini söyledi. Bu kararında babası Binbaşı Ilqar Verdiev'in Ankara Kara Harp Okulu mezunu olma durumunun da etkili olduğunu belirten Kamran, babasının mayın döşeme operasyonu sırasında silahını unutan arkadaşına yardım ederken şehit olduğunu söyleyerek tüm şehitlere rahmet diledi.

Yaz okulu ile ilgili de konuşan Verdizade, "Arkadaşlarımızla birçok yeri gezdik; Panorama 1453'te çok duygulandım. Dersler içinden ise felsefe çok ilgili çekti. İnsanların fikirlerini öğrenmek biraz yorucu da olsa çok düşünmek enteresandı. Babam Ankara Kara Harp Okulu'nu bitirmişti, ben de tüm bunların yanına buradaki geziyi de katarak yüksek lisansımı Türkiye'de yapmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.