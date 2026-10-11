Haberler

Aydın Bozdoğan MYO'da oryantasyon toplantısında dijital güvenlik uyarısı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Bozdoğan MYO'da oryantasyon toplantısında dijital güvenlik uyarısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlaması amacıyla oryantasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda akademik ve idari yapı, eğitim imkanları anlatıldı; öğrencilere dijital güvenlik konusunda da uyarılar yapıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamaları amacıyla oryantasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Akademik ve sosyal imkanların anlatıldığı toplantıda öğrencilere dijital güvenlik konusunda da önemli uyarılar yapıldı. Bozdoğan Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerin üniversite yaşamına, akademik süreçlere ve okulun sunduğu imkanlara daha kolay uyum sağlamaları amacıyla oryantasyon toplantısı düzenlendi. Akademik ve idari personelin de katıldığı toplantıda, Bozdoğan MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nurdanur Tavlan Soydan ile Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Tayfun Şahin öğrencilere kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile Bozdoğan Meslek Yüksekokulu'nun akademik ve idari yapısı, eğitim imkanları ve öğrencilere sunulan imkanlar hakkında bilgi verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Güne damga vuran iddia! Arda Turan İstanbul'a geldi, TFF ile görüşecek

Sessiz sedasız İstanbul'a geldi, görüşmeler başlıyor
Tarihsiz istifa dilekçesi mahkemeden döndü! İmzalı olsa da işine iade edildi

Patronuna açtığı davayı dilekçedeki tek bir eksikle kazandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

Burak Yılmaz Çorum FK'deki ilk maçında eski takımını devirdi

Çorum FK'deki ilk maçında eski takımıyla karşılaştı! İşte sonuç
Bakan Memişoğlu'ndan sigara satışında kimlik şartıyla ilgili yeni açıklama

Kimlik şartına itiraz gelmişti! Bakan Memişoğlu'ndan yeni açıklama
Eda Ece’den rol şartı! Evlilik ve annelik sonrası kararını anlattı

Ünlü oyuncu evlilik sonrası sınırını çizdi! Öpüşme ve dekolteye veda
Bin yıllık zeytin ağacından hasat yapıldı, anında tadıldı

Bin yıllık ağaçtan toplanıp sıkıldı! 16 bin kişi eteklerine akın etti
Kelly Clarkson mağazanın adını vererek anlattı: Param yetmezmiş gibi baktılar

Dünyaca ünlü şarkıcıya mağazada parasız muamelesi! Tepkisi sert oldu
Vincenzo Montella'dan duygusal veda

Vincenzo Montella'dan duygusal veda