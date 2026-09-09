Haberler

ATÜ uluslararası "Heritage Game" konferansına ev sahipliği yapıyor

ATÜ uluslararası 'Heritage Game' konferansına ev sahipliği yapıyor
Güncelleme:
+37 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında desteklenen "Heritage Game" projesinin kapanış etkinliği olan "Sürdürülebilir Kültürel Miras Uygulamalarında Bir Katalizör Olarak Oyunlaştırma Konferansı 2026", 15-17 Eylül tarihleri arasında Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ)...

Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında desteklenen "Heritage Game" projesinin kapanış etkinliği olan "Sürdürülebilir Kültürel Miras Uygulamalarında Bir Katalizör Olarak Oyunlaştırma Konferansı 2026", 15-17 Eylül tarihleri arasında Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

ATÜ kampüsünde hem yüz yüze hem de çevrim içi katılım imkanı sunan hibrit formatta düzenlenecek olan uluslararası konferans, Avrupa'nın dört bir yanından akademisyenleri, teknoloji geliştiricilerini ve kültür mirası uzmanlarını Adana'da bir araya getirecek. Etkinlik boyunca kültürel mirasın dijitalleştirilmesi, oyunlaştırma modelleri, artırılmış ve sanal gerçeklik (AR/VR) uygulamaları ile topluluk tabanlı miras koruma stratejileri multidisipliner bir yaklaşımla ele alınacak.

Oyunlaştırmanın dinamik gücü ön planda

Konferans Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu arasında yer alan ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, üniversitenin uluslararası alandaki bilimsel ve kültürel iş birliklerine öncülük etmeye devam ettiğini belirterek, kültür mirasının teknolojiyle entegrasyonunu hedefleyen bu önemli organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Sözen ayrıca, projenin kültürel mirasın korunması ve genç nesillere aktarılmasında oyunlaştırmanın dinamik gücünü ön plana çıkardığına dikkat çekti.

Uluslararası hakemli dergide yayımlanma fırsatı

Konferans programı kapsamında Portekiz, Romanya, İtalya, Slovakya, Bulgaristan ve Çekya gibi pek çok farklı ülkeden davetli konuşmacılar bildiri sunumları, paneller ve atölye çalışmaları gerçekleştirecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı

'Beyaz'ın sonu da 'Kara' gibi oldu

Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları değiştirildi

Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları hemen değiştirildi
Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet etti

Listede Erdoğan da var! Tüm gözler cumartesi gününe çevrildi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurtlar Vadisi'nde eskort rolüyle ünlenen ismin zor anları

Kurtlar Vadisi'nde eskort rolüyle ünlenen ismin zor anları

İsmail Kartal kötü haberi verdi: Roma karşısında oynayamayacak

İsmail Kartal kötü haberi verdi: Roma'ya karşı oynayamayacak
Restoranda dehşet! Avukat eski eşini silahla öldürmeye çalıştı, garson üzerine atladı

Avukat eski eşini silahla öldürmeye çalıştı, garson üzerine atladı
Tatbikatta facia! Tank patladı, 2 asker feci şekilde can verdi

Tatbikat sırasında büyük facia
Denize acil iniş yapan uçaktaki 2 kişi böyle kurtarıldı: Nefes kesen anlar kamerada

Denize acil iniş yapan uçaktaki 2 kişi böyle kurtarıldı
'Yalan söylemeyeceğim' diyen Luis Suarez, Fenerbahçe bombasını patlattı

"Yalan söylemeyeceğim" diyen Luis Suarez, Fenerbahçe bombasını patlattı
Yemen'de sıcak saatler! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular

Savunma Bakanının konvoyu vuruldu! Rehin alınanlar var