Rize açıklarında denize acil iniş yapan uçaktaki 2 kişinin kurtarılma görüntüleri paylaşıldı

İçişleri Bakanlığı, Rize-Artvin Havalimanı açıklarında motor arızası nedeniyle denize acil iniş yapan özel uçakta bulunan 2 kişinin kurtarıldığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, Sahil Güvenlik unsurlarının deniz yüzeyindeki uçağa ulaşması ve uçakta bulunan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları yer aldı.

Bakanlığın kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamasına göre, Batum Havalimanı'ndan Ordu-Giresun Havalimanı'na uçuş gerçekleştiren özel uçağın, motor arızası nedeniyle Rize-Artvin Havalimanı açıklarında denize acil iniş yaptığı bilgisi Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığına iletildi.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlikten 1 gemi, 2 bot ile 1 dalış timi sevk edildi. Bölgeye ulaşan unsurlar, deniz yüzeyinde tespit edilen uçakta bulunan 2 kişiyi bilinçleri açık şekilde kurtardı.

Açıklamada, kurtarma çalışmalarını yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli tebrik edildi.

Kaynak: AA