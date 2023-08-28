Ataşehir Belediyesi'nin Üniversite Ders Destek Programı ile 123 Öğrenci Yerleşti

Ataşehirli öğrencilerin YKS başarısı

İSTANBUL - Ataşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak sunduğu "Üniversite Ders Destek Programı" ile sınava hazırlanan 123 öğrenci, istedikleri eğitim kurumlarına yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na Ataşehir Belediyesi'nin eğitim merkezlerinde hazırlan öğrenciler, Türkiye'nin önemli üniversitelerine yerleşerek Ataşehir'e büyük gurur yaşattılar. Her yıl Türkiye'nin en önemli üniversitelerine öğrenci kazandıran Ataşehir Belediyesi, bu sene de tıp fakültesi, bilgisayar mühendisliği, iç mimarlık, elektrik - elektronik mühendisliği, diş hekimliği gibi farklı bölümlere toplam 123 öğrencinin yerleşmesine katkı sağladı.

Üniversite sınavına Ataşehir Belediyesi'nin eğitim merkezlerinde hazırlanan 186 öğrenciden 123'ü lisans ve ön lisans programına yerleşme başarısı gösterirken, bu öğrencilerin 65'i lisans programlarına, 58'i ise ön lisans programlarına kayıtlarını yaptırdılar. Başarı sıralamasında öğrencilerden 2'si ilk 5 bin, 10'u ise ilk 50 bin arasına girdiler. Bir yıl boyunca büyük umut ve özveriyle üniversite sınavına hazırlanan gençler; Yıldız Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi gibi önemli okullara yerleştiler.

Üniversitelere yerleşen öğrencileri tebrik ederek, eğitim hayatlarında başarılar dileyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Neşet Ertaş Kültürevi ve Ferhatpaşa Gençlik Merkezi'nde eğitim alarak YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz hayallerindeki üniversiteleri kazandılar. Ülkemizin aydınlık yüzü olan gençlerimizin yolu daima açık olsun. Onlarla gurur duyuyor, üniversite hayatlarında zihin açıklığı diliyorum. Yeni dönemde de eğitim kapılarımız tüm Ataşehirli gençlere açık olacak. Tüm öğrencilerimizi ve velilerimizi bir kez daha kutluyor, emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Sınava Ferhatpaşa Gençlik Merkezi'nde hazırlanan öğrencilerden Mehmet Fatih Eraslan, "Koç Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünü tam burslu olarak kazandım. Ataşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruları görüp buraya kayıt oldum. Her anlamda ve özellikle sınav stresi yönetimi konusunda bizlere destek oldular. Çocukluk yıllarımda tek hayalim olan mesleği okuyacak olmanın sevincini ve gururunu yaşıyorum. Dönüp baktığımda yıllar sonra sınav sürecimi stres dolu değil de eğlence dolu bir yıl olarak hatırlayacağım. Bu anlamda Ataşehir Belediyesi'ne ve öğretmenlerime teşekkür ederim"

Neşet Ertaş Kültürevi'nde eğitim alarak sınava hazırlanan öğrencilerden Sıla Cehan, "Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nü kazandım. Başından beri mimarlık istiyordum. Bu hayalimi ilk sınava girişimde gerçekleştirdiğim ve hedefime ulaştığım için çok mutluyum. Bir yıl boyunca Ataşehir Belediyesi'nin Neşet Ertaş Kültürevi'nde eğitim aldım. Öğretmenlerimin hepsi alanında uzmandı. Hocalarımız gerçekten bizimle çok ilgilendiler" dedi.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazanan 19 yaşındaki Mehmet Baran Gürer ise eğitim sürecinin çok faydalı geçtiğini ifade ederek, "Sınava hazırlanan öğrencilere şunu söylemem gerekirse, işin sırrı yolun en başından bu sürece planlı başlanması gerektiğidir. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadan aynı planı dönemin sonuna kadar uygulamaları ve hedeflerini olabildiğince en yükseğe koymaları gerekiyor. O takdirde emeklerinin karşılığını aldıklarını göreceklerdir. Gerek dersler olsun, gerek rehberlik servisi gerekse deneme sınavları olsun gerçekten çok iyi bir süreç yaşadık. Bu süreçte öğretmenlerimizin bize katkıları oldukça önemliydi. Bizi bir üst seviyeye çıkarmak için ellerinden geleni yaptılar. Hem istediğim okulu hem de istediğim bölümü kazandığım için çok mutluyum" dedi.