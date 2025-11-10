ASSAM'ın '9. ASRİKA Model İslam Birliği Kongresi' İstanbul'da gerçekleşti

ASSAM'ın geleneksel hale gelen ASRİKA Model İslam Birliği Kongrelerinin 9'uncusunu 8 – 9 Kasım 2025 tarihlerinde "ASRİKA Krizlere Çözüm Arayışı 2024 – 2027 Kongre Serisi" kapsamında "Avrupa ve Türkistan İslam Devletleri Bölgesi Krizlerine Çözüm Arayışı" alt teması ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde icra edildi.

14 ÜLKEDEN YÜZLERCE KİŞİ KATILDI

Etkinliğe 14 ülkeden yüzlerce kişi yüzyüze, binin üzerinde kişi ise çevrimiçi katıldı. 2 gün süren etkinlikte; T.C. Çevre ve Şehircilik eski Bakanı İdris Güllüce, Sudan İstanbul Başkonsolosu Usame Mahcub, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, Erzurum Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacımüftüoğlu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Süleyman Kızıltoprak, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan İçener, Kosova Entelektüel Araştırmalar ve Çalışmalar Enstitüsü Başkanı Bekir İsmail, AfroAsya Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ashraf Abdel Rafea Al Darfaili, AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Veysel Ayhan, Dünya Barış ve Adalet Forumu Başkanı Dr. Syed Ghulamnabi Fai, Arap Devletleri Birliği Arap Kadınları Teşkilatı Genel Sekreteri Dr. Hale Adli Abdulşükür Hussein, Malezya Uluslararası İleri İslami Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Dr. Syed Zaman Bin Syed Ahmed Nawawi, Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tayyar Arı, Kayseri Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Bolat, Malezya Teknoloji Üniversitesi Bilginin İslamileştirilmesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamaruzaman bin Yusuf, Katar Üniversitesi İnsani Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Edward Omar Muaz, Stratejist ve Al Jazeera / Al Arabiya TV Gazeteci Yasir Alnaccar, Makedonya Tetova – Kalkandelen Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Baki, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziya Polat ve Doç. Dr. Ayşe Çekiç, Sosyolog – Tarihçi İsmail Öz, Mimar ve Mühendisler Grubu Başkanı Yavuz Sarı ve kongre paydaşlarımız İslam Alimleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. İsmail Tuğrul, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İbrahim Altan, Adaleti Savunanlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Erdoğan açılış, zirve ve anahtar konuşmacı olarak yer aldılar.

30'UN ÜZERİNDE BİLDİRİ SUNULDU

Kongrenin son bölümünde ise ayrıca 30'un üzerinde bildiri sunuldu. Karar vericilere sunulmak üzere hal tarzları ve uygulamaya yönelik modeller üretmeyi amaçlayan çalışmalar yürüten ASSAM, dokuzuncusunu icra ettiği uluslararası kongreyi bu yıl akademik zirve formatında icra etti. Akademik camia tarafından rağbet gören etkinliğin dolu dolu bilimsel sunumlar ve ufuk açıcı fikri fırtınalar yaşatması, İslam Birliği teması ile faaliyet yürüten ASSAM'ın hedeflerine önemli katkıları oldu.

"YÜKSELEN BİR İSLAM DÜNYASI VİZYONUNA KATKI SUNAN HERKESE ŞÜKRANLARIMIZI ARZ EDERİZ"

ASSAM Yönetim Kurulu Melih Tanrıverdi, kongrenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "9uncu ASRİKA Model İslam Birliği Kongresi'ni "Avrupa ve Türkistan İslam Devletleri Bölgesi Krizlerine Çözüm Arayışı" temasıyla başarıyla icra etmenin gururunu yaşıyoruz. Sonuç bildirisi kişi ve politika belgesini (policy paper) en kısa zamanda sizlerle paylaşacağız. Katılımları, katkıları ve destekleriyle kongremizi zenginleştiren tüm siyasetçilere, akademisyenlere, sivil toplum kuruluşu yöneticilerine, medya mensuplarına ve gönüllülerimize en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Birlik, dayanışma ve adalet temelleri üzerine yükselen bir İslam dünyası vizyonuna katkı sunan herkese şükranlarımızı arz ederiz."