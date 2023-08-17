Antalya'da Kreşlerde Miniklere Deprem Eğitimi Verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı kreşlerde, minik öğrencilere deprem eğitimi verildi. Eğitimle gelecekte depremlere karşı hazırlıklı ve bilinçli bir neslin yetişmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

17 Ağustos 1999'da Gölcük merkezli depremin yıkıcı etkileri hala hafızalarda tazeliğini korurken, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili doğrudan etkileyen büyük bir depremin yaşanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı kreşlerde minik öğrencilere yönelik deprem eğitimi verildi.

Türkiye'nin geçmişte yaşadığı deprem deneyimlerinden ders alarak, depreme karşı daha dirençli bir toplum yapısı ve farkındalık oluşması amacıyla 17 Ağustos Gölcük Depremi'nin yıl dönümünde Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kreşlerde miniklere "Deprem ile Yaşama Dair" eğitim verildi.

Eğitim kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü personeli ile Birleşmiş Milletler'e bağlı INSARAG üyesi olan ve AFAD tarafından akredite edilmiş GEA Sivil Toplum Kuruluşu üyesi uzman pedagojik formasyona sahip eğitmen Selda Kotan kreşte öğrenim gören öğrencilere deprem hakkında anlaşılır bilgiler aktararak miniklere bilinçli bir gelecek oluşturulması için eğitim verdi. Etkinlik ilk olarak Yenigün ve Cam Piramit kreşlerinde başladı. Bu adım, gelecekte depremlere karşı hazırlıklı ve bilinçli bir neslin yetişmesine katkı sağlamayı amaçlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü Birim Sorumlusu Ecehan Olucak bilinçli bir neslin yetişeceğine vurgu yaparak, "Dirençli bir kent yaratabilmemiz için bilinçli bir toplum oluşturmamız gerekiyor. Bilinçli toplumun da en küçük bireylerinden itibaren bu bilinci almaları gerektiği için çocuklarımızın yaş seviyesine uygun olarak bilgilendirme sunumlarımıza başlattık. Amacımız hem bir farkındalık yaratmak hem de toplumun yapı taşı olan miniklerimizi yaşlarına uygun seviyede bilgilendirmek" dedi.