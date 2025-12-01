Anabilim Eğitim Kurumları'ndan 'A Card' Mobil Uygulaması: Ayrıcalıklı Avantajlar Tek Platformda!

Kırtasiyeden sağlığa, giyimden gıdaya, eğitimden spora birçok sektörde yapılan ve genişletilmeye devam eden kurumsal iş birlikleri sayesinde A Card kullanıcıları, mobil uygulama üzerinden özel indirimlere ve avantajlı kampanyalara kolayca erişebilecek.

Çeşitli sektörlerden ayrıcalıklı fırsatlar A Card uygulamasında

A Card kullanıcılarını bekleyen ayrıcalıklar ise; çeşitli sektörlerde özel indirimler ve kampanyalar, genişleyen iş birliği ağı ile sürekli güncellenen fırsatlar, tek bir mobil uygulama üzerinden kolay erişim ve kullanım.

Anabilim Eğitim Kurumları İcra Kurulu Üyesi Seda Zeynep Aytaçlı proje ile ilgili şu açıklamada bulundu:

"Anabilim olarak 40 yılı aşkın süredir sadece eğitim alanında değil, topluluk olma kültüründe de öncü olmayı önemsiyoruz. A Card mobil uygulaması ile öğrencilerimize, velilerimize, mezunlarımıza ve çalışanlarımıza günlük yaşamlarında değer katacak avantajlar sunuyoruz. Böylece Anabilim ailesinin parçası olmanın ayrıcalığını hissettirmeyi hedefliyoruz. Anabilim, güçlü eğitim yaklaşımının yanı sıra topluluk bilincini pekiştiren yenilikçi projeleriyle de fark yaratmayı sürdürüyor. A Card, sadece bir avantaj uygulaması değil; Anabilim'in birlik ve aidiyet kültürünü dijital dünyaya taşıyan stratejik bir adım. Bu platform sayesinde tüm paydaşlarımızın yaşamına değer katarken, kurum kültürümüzü daha geniş bir etki alanına taşımayı amaçlıyoruz."

Anabilim Eğitim Kurumları Hakkında

40 yılı aşkın köklü geçmişiyle Anabilim Eğitim Kurumları; anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen ve Teknoloji Lisesi olmak üzere İstanbul'daki 7 kampüsüyle eğitimde öncü kurumlar arasında yer almaktadır. Bireyin çok yönlü gelişimini merkeze alan yaklaşımıyla öğrencilerini yalnızca sınavlara değil, aynı zamanda geleceğin dünyasına hazırlayan Anabilim, akademik başarıyı sosyal-duygusal gelişimle dengeleyerek 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İletişim: kurumsaliletisim@anabilim.k12.tr