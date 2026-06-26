Sevinçle hüznü birlikte yaşadılar

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ilkokulu tamamlayan 4-E sınıfı öğrencileri, karne almanın mutluluğunu dört yıl boyunca birlikte eğitim gördükleri öğretmenleri Gülnaz Ekici'ye veda etmenin hüznüyle yaşadı. Duygu dolu anlarda öğrenciler ve veliler gözyaşlarını tutamadı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Beşeylül İlkokulu 4-E sınıfı öğrencileri, karne gününde hem sevinci hem de hüznü bir arada yaşadı. İlkokulu tamamlayan 22 öğrenci, karne almanın mutluluğunu yaşarken, dört yıldır birlikte eğitim gördükleri sınıf öğretmenleri Gülnaz Ekici'ye veda etmenin üzüntüsünü hissetti.

Karne töreninin ardından öğrenciler, dört yıl önce eğitim hayatlarına ilk adımı attıkları okulun merdivenlerinde öğretmenleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Duygularını dile getiren öğrenciler, "Biz buraya dört yıl önce küçük çocuklar olarak geldik. Bu merdivenlerden sevinçle koşarak inip çıkıyorduk. Bugün ilkokulu bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak bize bilgiye ulaşmayı, çalışmayı, dürüstlüğü, saygıyı, sevgiyi ve hayatı öğreten öğretmenimizden ayrılacak olmanın hüznünü de yaşıyoruz. İlk gün heyecanla çıktığımız bu merdivenlerde bugün son kez birlikte fotoğraf çektirdik. Bu anı hiç unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Öğrenci velileri de çocuklarının ilkokulu başarıyla tamamlamasının gururunu yaşadıklarını belirterek, "Çocuklarımızın karne almasına çok sevindik. Ancak dört yıl boyunca onlara emek veren öğretmenimizden ayrılacak olmaları bizi de duygulandırdı. Gülnaz öğretmenimize emekleri için teşekkür ediyoruz." dedi.

Sınıf öğretmeni Gülnaz Ekici ise öğrencilerine veda etmenin her öğretmen için ayrı bir duygu olduğunu belirterek, "Dört yıl önce eğitim hayatına küçük çocuklar olarak başlayan öğrencilerim bugün ilkokulu tamamladı. Onlarla gurur duyuyorum. Hepsini çok seviyorum. Başarılarının eğitim hayatları boyunca ve yaşamlarının her döneminde devam etmesini diliyorum. Onları hiçbir zaman unutmayacağım." diye konuştu.

Karne sevincinin veda hüznüyle birleştiği törende öğrenciler, öğretmenleri ve veliler duygu dolu anlar yaşadı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı