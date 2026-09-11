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Aksaray’da okullarda inceleme

Aksaray’da okullarda inceleme
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Aksaray İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, eğitim öğretim yılının başlangıcına sayılı günler kala eğitim süreçlerini ve ihtiyaçları okulları ziyaret ederek yerinde değerlendirdi.

Aksaray İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, eğitim öğretim yılının başlangıcına sayılı günler kala eğitim süreçlerini ve ihtiyaçları okulları ziyaret ederek yerinde değerlendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Uzantı, okulları ziyaret ederek okulların genel durumu ve yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Denetimde eğitim-öğretim süreçlerinden fiziki imkanlara, mevcut çalışmalardan yeni dönem planlamalarına kadar birçok konu ele alındı. Okul yönetimleriyle gerçekleştirilen görüşmede, eğitim-öğretim faaliyetlerinin mevcut durumu değerlendirildi. Bunun yanı sıra okulların fiziki imkanları, devam eden çalışmalar, ihtiyaçlar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Eğitimde kalitenin artırılmasının yalnızca planlama yapmakla sınırlı olmadığını belirten Milli Eğitim Müdürü Uzantı, eğitim sahasının yakından takip edilmesinin önemine dikkat çekerek, ihtiyaçların yerinde görülmesi ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket edilmesinin eğitim hizmetlerinin niteliğini artıracağını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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