Ağrı'dan Ahlat, Çanakkale ve Ankara'ya Tarihi Gezi

Ağrı Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "1071 Ruhundan Türkiye Yüzyılı Vizyonuna" temalı kültürel ve tarihi gezi programı kapsamında Ahlat, Çanakkale ve Ankara'yı ziyaret eden ilk öğrenci kafilesi kente döndü.

Milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirilmesi amacıyla hazırlanan program kapsamında toplam 1.071 lise öğrencisinin Ahlat, Çanakkale ve Ankara'yı ziyaret etmesi planlanıyor.

Programın ilk etabında yer alan 320 öğrenci, Malazgirt Zaferi'nin ruhunu yaşatan Ahlat'ta tarihi mekanları gezdi, Çanakkale'de milletin bağımsızlık mücadelesinin izlerini yerinde inceleyerek şehitlikleri ziyaret etti. Öğrenciler, başkent Ankara'da ise Anıtkabir başta olmak üzere Türkiye'nin yakın tarihine yön veren önemli kurum ve mekanları görme fırsatı buldu.

Gezi süresince tarihi ve kültürel mirası yakından tanıyan öğrenciler, düzenlenen eğitim ve farkındalık etkinlikleriyle milli bilinçlerini güçlendirme, medeniyet birikimini daha yakından tanıma imkanı elde etti.

Kente dönen öğrencilerle bir araya gelen Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, öğrencilerle sohbet ederek geziye ilişkin değerlendirmelerini dinledi.

Öğrenciler de gezi boyunca kendilerini yalnız bırakmayan Ağrı Valisi Önder Bozkurt'a teşekkür ederek, "Valimiz gezi sırasında bizi hiç yalnız bırakmadı. Çevrim içi görüntülü görüşmelerle bizlerle konuştu, öğretmenlerimizden sürekli bilgi aldı. Kendisine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, yaptığı açıklamada, 15 Ağustos 2026 tarihine kadar toplam 1.071 lise öğrencisinin Ahlat, Çanakkale ve Ankara'yı ziyaret edeceğini söyledi.

Programın ilk etabının başarıyla tamamlandığını belirten Çakan, "İlk kafilemizde yer alan 320 öğrencimiz gezi programını tamamlayarak ilimize döndü. Kalan öğrencilerimizi de 4 grup halinde Ahlat, Çanakkale ve Ankara'ya uğurlayacağız. Amacımız, öğrencilerimizin tarihini yerinde öğrenmesi, milli ve manevi değerlerini daha yakından tanıması ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sunacak bilinçle yetişmeleridir." dedi.

Çakan, programın hayata geçirilmesine destek veren Ağrı Valisi Önder Bozkurt'a teşekkür ederek, gezi programının öğrencilerin tarih bilinci ve milli şuurunun gelişmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Öğrencilerle gerçekleştirilen buluşmaya İl Milli Eğitim Şube Müdürü İhsan Köse de eşlik etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı