Afyonkarahisar Şuhut'ta veliler 'Sınır Var Sinir Yok' kitabını tahlil etti

Afyonkarahisar Şuhut'ta veliler 'Sınır Var Sinir Yok' kitabını tahlil ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 'Maarif'in Kalbinde Şuhut Okuyor' projesi kapsamında velilere kitap tahlili etkinliği düzenlendi. Etkinlikte veliler 'Sınır Var Sinir Yok' kitabını değerlendirip çocuk eğitimi ve bilinçli ebeveynlik konularını ele aldı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde "Maarif'in Kalbinde Şuhut Okuyor" projesi kapsamında velilere yönelik kitap tahlili etkinliği düzenlendi.
Fatih İlkokulu öğretmeni Esra Şehri Karaca öncülüğünde Şuhut Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte veliler, "Sınır Var Sinir Yok" adlı kitabı değerlendirdi. Buluşmada çocuk eğitimi, aile içi iletişim ve bilinçli ebeveynlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Etkinlikle okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi ve ilçede okuma kültürünün yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı