Afganistan'da Kız Öğrencilerin Sanata İlgisi Artıyor

Taliban yönetiminin kız okullarını kapatmasının ardından Afganistan'ın Herat kentindeki kız öğrenciler, sanat eğitimlerine yöneliyor. Kızlar, dikiş, resim, halı ve hat sanatı gibi atölye çalışmalarına katılarak meslek sahibi olma ve yeni arkadaşlar edinme fırsatı buluyor.

Afganistan'da Taliban yönetimince kız okullarının kapatılmasının ardından kız öğrencilerin sanata ilgisi arttı.

Taliban yönetiminin, Aralık 2022'de kızların ilkokuldan sonraki eğitimini belirsiz süreliğine askıya alması ve okulları kapatmasıyla ülkenin batısındaki Herat kentindeki kız öğrenciler, farklı atölye ve eğitim merkezlerine yöneldi.

Kız öğrenciler, kendilerine meşguliyet bulabilmek için dikiş, resim, halı ve hat sanatı eğitimleri almaya başladı.

Herat genelindeki yaklaşık 100 mesleki eğitim merkezi, okula gidemeyen kız öğrencilerle adeta dolup taştı.

Hem meslek sahibi oluyor ve hem yeni arkadaşlar ediniyorlar

Taliban'ın yönetime gelmesinden önce liseyi bitiren Zehra Muhammedi, AA muhabirine, şu anda okulların kapalı olmasının, üniversite okuma hayalinin gerçekleşmeyeceği anlamına gelmediğini söyledi.

Umutsuzluğa kapılarak psikolojik sorunlar yaşamamak için meslek öğrenmeyi hedeflediğini ifade eden Muhammedi, bu nedenle sanat dersleri alamaya başladığını belirtti. Muhammedi, "Sürekli evde oturursam psikolojim bozuluyor. Bu nedenle geleceğe dair umudumu kaybetmemek için en azından meslek sahibi olayım diye sanat dersine gidiyorum." dedi.

Okullar kapanmadan önce Herat'taki lisede 12. sınıf öğrencisi olan Esma Şerifi de kurduğu doktor alma hayalinin artık gerçekleşemeyeceğini düşündüğünü kaydetti.

Eğitimden uzak kalmanın acısıyla günlerce ağladığını dile getiren Şerifi, "Okuldan uzak kalsam da bir meslek sahibi olayım diye resim dersine yazıldım. Birkaç ay oldu, çok şükür resim çizmeyi öğrendim. Buradaki eğitim merkezinde benim gibi 50'den fazla kız öğrenci bulunuyor." diye konuştu.

Kız lisesinde 10. sınıf öğrencisi Sara Rızai ise okulların kapatılmasının her şeyin sonu olmadığını ve muhakkak başka bir çıkar yolunun bulunduğunu ifade etti.

Okulların kapatılmasının ardından aylarca evde ders çalıştığını anlatan Rızai, sonunda resim derslerine gitmeye karar verdiğini, burada hem eğitim aldığını hem yeni arkadaşlar edindiğini vurguladı.

Rızai, "Resim derslerinin yanı sıra terzilik öğrenmeye başladım, gerek resim sanatıyla gerek terzilikle olsun bir şeyler öğrenmem ve meslek sahibi olmam lazım." dedi.

Herat'taki okulda 10. sınıf öğrencisi Hatice Hacızadeh, okulların kapatılmasıyla bir meslek sahibi olabilmek için farklı arayışlara girdiğini söyledi.

Zamanını boş geçirmemek için halıcılık atölyesine kaydolduğunu belirten Hacızadeh, artık halı dokumayı iyi bir şekilde öğrendiğini dile getirdi.

Atölyede eğitim alan öğrencilerden Tuba Yezdani de halıcılık öğrenip hem meslek sahibi olmayı ve hem ailesinin geçimine katkı sağlamayı amaçladığını anlatarak, "Bundan sonra okullar açılsa da bu mesleği bırakmak istemiyorum. Hem eğitimli hem meslek sahibi olmak istiyorum." diye konuştu.

Sanat kurslarındaki öğrencilerin sayısı arttı

Herat'taki eğitim merkezinde resim öğretmeni Rukiye Muhammedi, okulların kapatılmasıyla kız öğrencilerin sanata ilgisinin arttığını söyledi.

Daha önce resim derslerinde en fazla 15-20 kız öğrenci bulunduğunu, şu an sayının 70'e çıktığını anlatan Muhammedi, "Yanımda eğitim alan öğrencilerin hepsi, daha önce ortaokul ve lisede öğrenim görenler." dedi.

Yaklaşık 6 aydır öğrencilerin sayısının arttığını bildiren Muhammedi, kızların umutlarının burada meslek ve sanat öğrenerek yeniden yeşermeye başladığını dile getirdi.

Muhammedi, kız öğrencilerin en azından bir meslek sahibi olabilmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Taliban, daha önce de kadınların kamuya açık park, eğlence mekanları ve spor salonlarına girmesini, sivil toplum kuruluşlarında çalışmasını, dizi ve sinema filmlerinde rol almasını, kadın kuaförleri ve güzellik salonlarını yasaklamıştı.