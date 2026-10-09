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ADÜ Veteriner Fakültesi'nde DijiLab yaklaşık 20 öğrenciye aynı anda imkan tanıyor

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ADÜ Veteriner Fakültesi'nde DijiLab yaklaşık 20 öğrenciye aynı anda imkan tanıyor
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ADÜ Veteriner Fakültesi bünyesindeki DijiLab, 2026-2027 Güz Yarıyılı itibarıyla öğrencilerin kullanımına sunuldu. Laboratuvar, 5 VR istasyonu ve 3 etkileşimli ekranla aynı anda yaklaşık 20 öğrenciye imkan tanıyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde kurulan Sanal Gerçeklik (VR) ve Üç Boyutlu Model (3D) Destekli Veteriner Hekimliği Eğitim ve Uygulama Simülasyonları Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı (DijiLab), 2026-2027 Akademik Yılı Güz Yarıyılı ile birlikte öğrencilerin aktif kullanımına sunuldu.

Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı bünyesinde oluşturulan DijiLab'da öğrenciler; sanal gerçeklik uygulamaları, üç boyutlu anatomik modeller, tablet bilgisayarlar ve etkileşimli görüntüleme sistemleri aracılığıyla anatomik yapıları farklı açılardan inceleyebiliyor, katmanları ayırabiliyor ve kesitsel değerlendirmeler gerçekleştirebiliyor. Sistem, farklı hayvan türlerine ait anatomik yapıların karşılaştırmalı olarak incelenmesine de imkan sağlıyor.

Yaklaşık 100 metrekarelik alanda kurulan laboratuvar; 5 sanal gerçeklik çalışma istasyonu, 5 tablet bilgisayar, 3 büyük etkileşimli ekran ve üç boyutlu model geliştirme altyapısıyla aynı anda yaklaşık 20 öğrencinin kullanımına imkan veriyor. Öğrenciler, ders saatlerinin yanı sıra kurumsal kullanıcı hesapları üzerinden bireysel çalışma olanağına da sahip bulunuyor.

DijiLab kapsamında at, sığır, köpek ve kediye ait anatomik materyaller; bilgisayarlı tomografi ve üç boyutlu yüzey tarama yöntemleriyle dijitalleştirilerek eğitim amaçlı modellere dönüştürüldü. Oluşturulan dijital anatomi ve kadavra arşivinde iskelet, kas, dolaşım, sinir, solunum, sindirim ve ürogenital sistemlere ait üç boyutlu modeller yer alırken, seçilen anatomik yapılar üç boyutlu yazıcılarla fiziksel eğitim materyali olarak da üretildi.

Dijital uygulamalar, geleneksel anatomi ve kadavra eğitiminin yerine geçmekten ziyade bu yöntemleri destekleyen hibrit bir eğitim yaklaşımının parçası olarak kullanılıyor. İlk uygulama döneminde yaklaşık 80 birinci sınıf öğrencisi ve yedi akademik personelin kullandığı sistemin rutin anatomi eğitimine başarıyla entegre edildiği bildirildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen VTF-25001 kodlu proje kapsamında geliştirilen DijiLab'ın kuruluş ve uygulama süreci aynı zamanda bilimsel yayına dönüştürüldü. "Dijital Hayvan Anatomi ve Yenilikçi Uygulama Simülasyon Laboratuvarının Kurulması: Geliştirilmesi ve Uygulanma Aşamaları" başlıklı araştırma makalesi, Fakültemiz bünyesinde yayımlanan Animal Health, Production and Hygiene dergisinde yayımlandı.

Fakültemiz Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İ. Gökçe Yıldırım ve çalışma arkadaşları tarafından hazırlanan makale, 2026 yılında derginin 15. cilt, 4. sayısında yayımlandı ve 10.53913/aduveterinary.2011681 DOI numarasını aldı. Çalışmada DijiLab'ın, geleneksel kadavra eğitimini destekleyen, tekrar edilebilir ve geliştirilebilir bir dijital eğitim altyapısı sunduğu vurgulandı.

Proje yürütücülüğünü ADÜ Veteriner Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Cavit KUM'un, proje sorumluluğunu Doç. Dr. İ. Gökçe YILDIRIM'ın yürüttüğü DijiLab, 2026-2027 Güz Yarıyılı itibarıyla öğrencilerin düzenli kullanımına sunularak Veteriner Fakültesinin dijital eğitim, simülasyon ve üç boyutlu modelleme alanındaki eğitim ve araştırma kapasitesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
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