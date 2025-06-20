Adnan Ömerustaoğlu: Artık eğitimin hedefi düşünmeyi öğretmek olmalı

Adnan Ömerustaoğlu: Artık eğitimin hedefi düşünmeyi öğretmek olmalı
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Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu, Haberler.com'da Meral Karadağ'ın sunduğu Bilimin Geleceği programına konuk oldu. Ömerustaoğlu, öğretmenliğin niteliğinden üniversite mezunlarının istihdamına kadar pek çok konuda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Pandemiyle birlikte eğitimde köklü değişimlerin yaşandığını belirten Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu, öğretmen yetiştirmenin eğitim fakültelerinin asli görevi olduğunu vurguladı. Günümüz dünyasında eğitimin artık yalnızca bilgi aktarımı değil, düşünme yetisini geliştirmeye odaklanması gerektiğini söyledi.

"EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN TEMEL GÖREVİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEKTİR"

Prof. Dr. Ömerustaoğlu, eğitim fakültelerinin öncelikli amacının nitelikli öğretmenler yetiştirmek olduğunu vurgulayarak "Eğitim fakültelerinin en temel işlevi öğretmen yetiştirmektir" dedi. Bu sorumluluğun büyük bir özen ve sorumlulukla yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

"PANDEMİ SÜRECİ EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMININ GEREKLİLİĞİNİ GÖSTERDİ"

COVID-19 pandemisinin eğitimde dijitalleşmeyi zorunlu hale getirdiğini belirten Ömerustaoğlu, "Pandemi sürecinde, teknolojiyi kullanarak bu çağa uygun eğitim gerçekleştirebileceğimizi gördük" ifadelerini kullandı. Artık bilgiye erişimin çok daha kolay olduğuna dikkat çekti.

Adnan Ömerustaoğlu: Artık eğitimin hedefi düşünmeyi öğretmek olmalı

"DÜŞÜNMEYİ ÖĞRETEN BİR EĞİTİM MODELİNE GEÇİLMELİ"

"Artık eğitimin hedefi düşünmek için aklı eğitmek olmalı" diyen Ömerustaoğlu, eğitim anlayışının ezberden uzaklaşarak, sorgulayan ve üreten bireyler yetiştirmeye yönelmesi gerektiğini savundu. Bu anlayışın ancak öğrenci merkezli bir yaklaşımla mümkün olabileceğini söyledi.

"HERKES ÖĞRETMEN OLAMAZ"

Öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir misyon olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ömerustaoğlu, "Herkes öğretmen olamaz" diyerek öğretmenlik mesleğine yetenek ve tutku ile yaklaşılması gerektiğini belirtti. Öğretmen adaylarının bu bilinçle yetiştirilmesi gerektiğine işaret etti.

Adnan Ömerustaoğlu: Artık eğitimin hedefi düşünmeyi öğretmek olmalı

"ÜNİVERSİTE MEZUNLARI KENDİ ALANINDA İSTİHDAM ZORUNLULUĞU HİSSETMEMELİ"

Öğrencilerin mezun oldukları alan dışında farklı sektörlerde çalışabileceklerine dikkat çeken Ömerustaoğlu, "Üniversite mezunlarının illa kendi alanında istihdam sağlama zorunluluğu yok" dedi. Esnek düşünmenin ve kariyer planlamasında farklılıkların önemini vurguladı.

Haberler.com / Şevval Çelik - Eğitim
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