Adana'da çocuk kuruluşu personeline etkili iletişim eğitimi

Adana'da, yatılı çocuk kuruluşlarında görev yapan meslek elemanlarına çocuklarla etkili iletişim ve özel ihtiyaçlı çocuklarla çalışma eğitimi verildi.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı yatılı çocuk kuruluşlarında görev yapan meslek elemanlarına yönelik "Çocukla Etkili İletişim Eğitimi" ile "Özel ihtiyaçlı Çocukla Çalışma Eğitimi" gerçekleştirildi.

Klinik Psikolog Hülya Üstekidağ ile Psikolog Anıl Atlı tarafından verilen eğitimlerde, personelin çocuklarla etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve özel ihtiyaçlı çocuklarla çalışma konusunda farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

Eğitim programı kapsamında meslek elemanlarının, özel ihtiyaçlı çocuklara yönelik yaklaşımlarının güçlendirilmesi, mesleki süreçlerinde daha kapsamlı ve etkili destek sunmalarının amaçlandığı belirtildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı